Napoli scappa di nuovo. En plein campane: vincono tutte e quattro

Napoli Futsal, Feldi Eboli, Real San Giuseppe e Sandro Abate Avellino grandi protagoniste nella tredicesima giornata di regular season della Serie A New Energy di futsal , terzultima di andata. Vincono tutte e quattro le campane . La capolista blinda il titolo di campione d’inverno , anche se per un tempo soffre contro il fanalino di coda Melilli. La svolta per gli azzurri arriva nella ripresa con la rete di Rafinha, De Luca ne fa due, Fortino chiude il poker con tanto di clean sheet. Tornano ad essere sei i punti di vantaggio dei flegrei di David Marìn sull’Olimpus Roma. Blues costretti a rincorrere il Meta a Catania: Dimas con una prodezza risponde a Bocao, Marcelinho ad Javi Alonso, ma il 2-2 non basta ai capitolini, che ora devono guardarsi alle spalle.

Dian Luka si porta a casa il pallone, Lucho Avellino decisivo. Quaterna Vidal

Un Came Dosson in gran forma aveva doppietta il 360GG Monastir, e ora è a -4 dall'Olimpus Roma. La Feldi Eboli era rinata a Pistoia nell’anticipo: un 5-1 liberatorio per i vice campioni d’Italia, che ha messo fine alla serie negativa di quattro stop di fila. Real San Giuseppe e Sandro Abate Avellino seguono le orme delle Volpi di Samperi. Chi di forza come i vesuviani di Scarpitti, dominanti 7-3 in casa contro il Petrarca con un Dian Luka che si porta a casa il pallone per il suo hat trick. Chi di giustezza, come i Lupi irpini di Piero Basile, che sbancano Pesaro grazie al 2-1 di un decisivo Lucho Avellino. Le tre campane sono a un solo punto da un Pescara (quarto) che soffre e va sotto 5-3 a Pomezia ma strappa un pari con Italo Aurelio e Caruso; per Feldi Eboli, Real San Giuseppe e Sandro Abate Avellino, comunque, il podio è lontano appena due lunghezze. Nella giornata dell’en plein campano, sorride anche la L84 di Vidal, assoluto protagonista con una quaterna dell’eloquente 7-1 di Ciampino.

La crisi dell’Italservice Pesaro: i campioni d’Italia in piena zona playout

Questi i risultati della terzultima giornata: Nuova Comauto Pistoia-Feldi Eboli 1-5, Came Dosson-360GG Monastir 6-3, Meta Catania-Olimpus Roma 2-2, Ciampino Aniene-L84 1-7, Fortitudo Pomezia-Futsal Pescara 5-5, Real San Giuseppe-Petrarca 7-3, Italservice Pesaro-Sandro Abate Avellino 1-2. Classifica: Napoli Futsal 34, Olimpus Roma 28, Came Dosson 24, Futsal Pescara 23, Real San Giuseppe, Sandro Abate e Feldi Eboli 22, L84 20, Meta Catania 18, Fortitudo Pomezia* 15, Ciampino Aniene 14, 360GG Monastir 13, Italservice Pesaro 12, Petrarca 11, Nuova Comauto Pistoia 7, Città di Melilli* 4. *una partita in meno.