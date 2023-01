TikiTaka Francavilla in scioltezza. La Serie A Puro Bio delle quattro sorelle

La classifica della Serie A Puro Bio di calcio a 5 al femminile è ancora incompleta, visti i tanti recuperi riguardanti le big, ma è stato un girone di andata fortemente caratterizzata da quattro big che scavano un colpo impoprtante il regular season. Nessuno lascia scappare il Bitonto, che aveva inaugurato la tredicesima giornata di campionato con un rotondo 6-1 al Kick Off nel segno di Lucileia (tripletta), top scorer della regular season in rosa con 26 centri.

TIKITAKA FRANCAVILLA IN DOPPIA CIFRA

Le giallorosse di Cely Gayardo mostrano i muscoli al malcapitato Audace Verona, travolto 11-3 al Palasport di San Giovanni Lupatoto al termine di un match senza storia: il gol in apertura di Marigrazia Pezzolla e la doppietta di Leticia Martin Cortes (in poco più di tre minuti) spianano la strada alle abruzzesi, avanti 6-1 all'intervallo. Nella ripresa sale in cattedra Tampa (che tocca quota 25 gol in campionato), finisce in goleada. Un successo, quello del TikiTaka Francavilla, che vale la seconda posizione, a tre lunghezze dalla capolista Bitonto, ma con una partita in meno. Tutte le big a segno, dunque, nell’ultimo turno di andata di regular season. Il Francavilla, infatti, segue i successi di Città di Falconara (tris e clean sheet a Montemesola contro lo Statte nel remake di Supercoppa) e Pescara (Belli-bis nel 5-2 ai danni della VIP) negli anticipi.

LAZIO E PELLETTERIE DI RIPRESA

Negli altri incontri domenicali che chiudono il girone di andata della Serie A Puro Bio, la Lazio di Grieco passa ad Ariano Irpino con il decisivo 4-3 di Sabrina Marchese. Carola Colucci, invece, realizza il tiro da tre nel finale che permette al Pelletterie di piegare 1-0 il Femminile Molfetta. Clean sheet anche per il Rovigo Orange. Che nella ripresa trasforma la trasferta di Fondi con il fanalino di coda Vis, in una passerella.

SERIE A PURO BIO, LA SITUAZIONE

Questi i risultati della tredicesima giornata della Serie A Puro Bio: Bitonto-Kick Off 6-1, Italcave Real Statte-Città di Falconara 0-3, Pescara Femminile-VIP 5-2, Irpinia-Lazio 3-4, Pelletterie-Femminile Molfetta 1-0, Audace Verona-TikiTaka Francavilla 3-11, Vis Fondi-Rovigo Orange 0-5. Classifica: Bitonto 34, TikiTaka Francavilla 31*, Pescara Femminile 30*, Città di Falconara 28**, Kick Off 23, Lazio 20, VIP e Pelletterie 16, Rovigo Orange 14, Audace Verona* 12, Irpinia 11, Italcave Real Statte* e Femminile Molfetta 7, Vis Fondi 1. * una partita in meno, **due partite in meno.