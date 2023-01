Città di Falconara a -3 dalla vetta. E ora il super match con il Bitonto

Il Città di Falconara si riavvicina alla vetta. Le campionesse d’Europa sfruttano il recupero sella Serie A Femminile Puro Bio contro l’Audace per rendere ancora più entusiasmante la lotta delle quattro sorelle, racchiuse in appena tre punti. Al PalaBadiali, nella sfida valida per la dodicesima giornata, le ragazze di Massimiliano Neri s’impongono 4-1 : in gol Rozo, Praticò e Taina nella prima parte del match, poi il botta e risposta tra capitan Ferrara e Biasiolo, mentre il palo nega la gioia del gol a Coppola.

SERIE A FEMMINILE FORZA QUATTRO

Classifica ora al completo, con tutte le formazioni che hanno disputato sedici incontri. Una classifica incredibile, comandata dal duo di testa Bitonto-TikiTaka Francavilla, ma il Pescara ha soltanto un punto di ritardo dalla vetta. A tre lunghezze c’è, appunto, il Città di Falconara: le prime quattro sono praticamente tutte lì. E nel prossimo turno, in programma il 21 e 22 gennaio c’è proprio Città di Falconara-Bitonto, prevista per una domenica, la prossima, da urlo. Dietro, il vuoto: Kick Off quinto a -11 dalla quarta piazza, la Lazio (sesta) è a -14.

TOUR DE FORCE, C’E’ LA COPPA ITALIA

Settimana importante nella Serie A Puro Bio. Il 25 gennaio, infatti, si torna in campo per la Coppa Italia e per cullare quel sogno Final Four. Lazio e Rovigo Orange, Kick Off e TikiTaka Francavilla, Statte e Bitonto, le prime a qualificarsi per il secondo turno, che vede l’entrata in scena delle due teste di serie: Città di Falconara e Pescara, finaliste scudetto nella passata stagione. Nel secondo turno (sempre con gare secche) spicca proprio Bitonto-TikiTaka Francavilla, attualmente in testa al campionato: una è di troppo. Città di Falconara-Kick Off, Pescara-Rovigo Orange e Lazio-Statte le altre sfide in programma: le vincenti voleranno in Final Four.