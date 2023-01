L'Italfutsal U19 serve il tris con la Francia: trionfo alla Umag Nations Cup 2023

Sono bastate tre partite, tutte vinte, all'Italfutsal Under 19 per trionfare alla Umag Nations Cup 2023, prestigioso torneo internazionale di futsal, in corso di svolgimento in Slovenia. Dopo il 3-2 rifilato alla Slovacchia e il roboante 7-2 all'Ucraina, gli Azzurrini di Bellarte regolano la quotata Francia, con tanto di clean sheet.