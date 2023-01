L'Italfutsal valorizza i giovani talenti. "E stiamo raggiungendo alti livelli"

Vincere aiuta a vincere, per quello d’altronde si scende in campo. Ma al di là del confortante, positivo e importante trionfo in Slovenia alla Umag Nations Cup, la Nazionale Under 21 sta crescendo di livello con la valorizzazione del prodotto nostrano.

LA QUADRA E IL TOUR DE FORCE

Max Bellarte è un commissario tecnico soddisfatto, che ha ricevuto feedback estremamente positivi dai suoi Azzurrini. “Sono molto contento di come i ragazzi siano riusciti a interpretare questi giorni – spiega l’allenatore di Ruvo - dal comportamento, allo stare insieme, passando per ogni altro aspetto, come le rifiniture e il modo di stare in campo durante le partite. È andato davvero tutto bene”. Le vittorie contro Slovacchia, Ucraina e Francia e quel successo ottenuto per di più con una giornata di anticipo fa ben sperare per i prossimi impegni. “I ragazzi riusciti a mettere insieme un alto livello collettivo, sommando le qualità tecniche nelle quali eccellono”. I tempi ristretti che portano al Main Round dell’Europeo di marzo costringono questi ragazzi a un tour de force di input da mettere in ordine: “Stiamo provando a gestire tanti aspetti. In brevi finestre temporali lo staff deve cercare di fare una somma di tante situazioni: selezionare, allenare, competere, non è facile trovare la quadra ma abbiamo trovato conferme in questi ragazzi, preparando una base importante per i 12 che andranno poi a competere per il Main Round dell’Europeo”.