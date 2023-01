Bella Napoli: la Final Four di Coppa Italia di Serie A al PalaVesuvio

La prima volta non si scorda mai. Prima volta di quattro (ambiziosissime) campane in Serie A, la prima volta che la massima coccarda tricolore verrà assegnata con la formula della Serie A. Non ci poteva essere che un'altra prima volta: la sede dell'evento stagionale del calcio a 5 sarà proprio Napoli. Le fasi finali della trentottesima edizione della Coppa Italia di futsal si disputeranno al PalaVesuvio, il 25 e 26 marzo .

LA CORNICE IDEALE PER L'EVENTO DELLA STAGIONE

Per gli appassionati di futsal, la Coppa Italia e l'evento annesso è qualcosa di speciale, da sempre. Un'esperienza per certi versi più emozionanti delle Finals scudetto, certamente un fenomeno di aggregazione. "È un grande momento per il futsal italiano, perché abbiamo la possibilità di giocare a Napoli e in generale in un territorio, la Campania, da sempre importante per il nostro sport”. Così parlò il presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini, riguardo l'assegnazione della location campana. "Sono certo che l’entusiasmo del pubblico sugli spalti sarà la cornice ideale per un evento che ha sempre rappresentato uno dei momenti più attesi di tutta la stagione". Grande soddisfazione anche per Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania. "Siamo onoratissimi di poter ospitare la Final Four di Coppa Italia. Qui si lavora tanto per lo sviluppo e la crescita del futsal, i numeri lo testimoniano. Siamo tutti a lavoro per questo importantissimo evento, che darà lustro a tutta la nostra regione".

OLTRE IL FUTSAL GIOCATO

L'evento dell'anno va oltre l'aspetto prettamente sportivo. Come tradizione, infatti, la Final Four di Coppa Italia è una macro-manifestazione, nella quale ci saranno iniziative collaterali: all'All Star Game del calcio a 5 campano, con la partita-evento che si giocherà domenica 25 al Pala Vesuvio al clinic informativo con la presenza di Max Bellarte, commissario tecnico dell’Italfutsal.

FINAL FOUR, TUTTO SU SKY SPORT

La manifestazione, a cui mancano ancora le quattro finaliste, verrà interamente trasmessa in diretta da Sky Sport, che rinnova il suo interesse per il futsal e seguirà da vicino la Final Four del PalaVesuvio: sabato 25 le due semifinali, una alle 18 e l’altra alle 20.30, domenica 26 la finalissima si giocherà alle 18.15, sempre in diretta tv.

LA COPPA ITALIA E LE SETTE SORELLE

Sono rimaste in sette a cullare il sogno Final Four. I campioni in carica dell'Italservice Pesaro, in ritardo in campionato eppure capaci già di mettere in bacheca la Supercoppa, sovvertendo ogni pronostico. La favorita Napoli vogliosa di giocare davanti al proprio pubblico, insieme agli altre tre "Cugini di Campania": il Real San Giuseppe (castigatore del più quotato l'Olimpus Roma, finalista di coppa nella passata stagione), la Feldi Eboli (una delle top 16 in Europa) e la mina vagante Sandro Abate Avellino. In corsa anche Petrarca e Meta Catania, quest'ultima reduce dall'exploit contro il Pescara. All'appello, per il secondo turno, manca una laziale: Ciampino Aniene o Fortitudo Pomezia, che si affronteranno il 31 gennaio. Il giorno dopo (ore 15) sono previsti i sorteggi per il secondo turno, l'ultimo prima della Final Four.