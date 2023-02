Napoli ribalta Pesaro con gli ex. Feldi Eboli, stato di grazia prolungato

DURA LEX, SED EX

Non c’è dubbio che ad Aversa gli occhi erano tutti puntati fra quelli che il tricolore ce l'hanno al petto, e quelli che vogliono scucirglielo. Al PalaJacazzi le assenze del Pesaro si contano ma non si sentono. Colini è senza De Oliveira, Ruan, Fortini, Duda Dal Cin e Putano, eppure sorprende la capolista con le ripartenze. Su una di queste è Murilo Schiochet a infilare Pietrangelo. Gli azzurri si riversano nella metà campo avversaria, collezionano tante palle gol: Lopez para di tutto ma Borruto, uno dei tanti ex, riesce a superarlo. Ma l’Italservice colpisce di nuovo, stavolta la ripartenza letale viene concretizzata da Diego Pires. Nuovo assedio flegreo, il giovane Paappanen commette un errore madornale facendosi prendere alle spalle da Honorio (altro ex), comodo assist per Borruto, che da due passi non può sbagliare: 2-2 all’intervallo. Con gli uomini contati, Colini prova ad abbassare i ritmi nella ripresa usando anche il 5vs4, ma la rete dell’ex Mateus spariglia le carte. Paappanen perde un'altra palla sanguinosa a metà campo in un contrasto con Borruto, che dà il la alla rete che chiude anticipatamente i conti: la firma ancora Mateus, appoggiando in rete. Pesaro non ne ha più, a giochi fatti l'hat trick di Borruto: è 5-2. Cinque, come i punti di vantaggio, nuovamente, del Napoli capolista sull’Olimpus Roma.

POKER SERVITO

Il primo dei due SkyMatch del PalaJacazzi di Aversa conferma le forze in campo fra Feldi e Petrarca. Padova non è quello dell’anno scorso, ma questo si sapeva da inizio campionato e da una classifica che vede i ragazzi di Luca Giampaolo impanati nella lotta per non retrocedere, Eboli è in uno stato di grazia che dura da inizio 2023. Da quando le Volpi di Samperi hanno recuperato quelle energie mentali e fisiche che la Champions gli aveva tolto, non hanno più sbagliato. C’è storia per un tempo, fin quando a un secondo dal duplice fischio, Calderolli non stappa l’incontro. Nella ripresa la Feldi prende il largo: Venancio raddoppia, Guilhermao e ancora Venancio calano il poker. Il 4-0 vale il terzo posto, ma con una gara da recuperare: l’Olimpus Roma non è così lontano.

BAGARRE PLAYOFF E PLAYOUT

Questi i risultati della diciannovesima giornata: L84-360GG Monastir 2-0, Città di Melilli-Olimpus Roma 3-4, Ciampino Aniene-Real San Giuseppe 5-4, Nuova Comauto Pistoia-Meta Catania 7-3, Fortitudo Pomezia-Came Dosson 3-3, Futsal Pescara-Sandro Abate 7-2, Feldi Eboli-Petrarca 4-0, Napoli Futsal-Italservice Pesaro 5-2. Classifica: Napoli Futsal 45, Olimpus Roma* 40, Feldi Eboli 37, Futsal Pescara 36, Came Dosson 35, L84 34, Sandro Abate 31, Real San Giuseppe** 26, Fortitudo Pomezia 25, Meta Catania 23, Ciampino Aniene 22, Italservice Pesaro 19, 360GG Monastir 16, Petrarca 15, Nuova Comauto Pistoia** 11, Città di Melilli 4. *tre punti di penalizzazione. **un punto di penalizzazione.

SERIE A FEMMINILE, CHE SORPRESA!

Bitonto in testa sì, ma da sola nella regular season di Serie A Puro Bio, per due ordini di motivo: le ragazze di Marzuoli non danno scampo a uno Statte sempre più crisi e s'impongono 4-1 nel derby pugliese, il TikiTaka Francavilla si fa male da solo, cadendo in casa. Davvero incredibili ciò che accade a Montesilvano: con la rivelazione Pelletterie è una partita piena di criticità, ma le giallorosse sono avanti 2-1 a un minuto dalla fine. Poi accade qualcosa di incredibile: le toscane segnano due reti in venti secondi, capovolgendo tutto. TikiTaka Francavilla addirittura terzo in classifica insieme al Città di Falconara (7-1 al fanalino di coda Vis Fondi), perché il Pescara passa a Gorgonzola 1-0 contro il Kick Off e opera il sorpasso. Negli altri incontri punti pesantissimi per Audace Verona e Rovigo Orange: entrambi vincono scontri salvezza con il punteggio di 5-1, chi contro l’Irpinia chi contro il Molfetta.

LE PRIME QUATTRO IN TRE PUNTI

Questi i risultati della 17esima giornata della Serie A Femminile di futsal: Lazio-VIP 6-5, Audace Verona-PSB Irpinia 5-1, Rovigo Orange-Femminile Molfetta 5-1, Kick Off-Pescara Femminile 0-1, TikiTaka Francavilla-Pelletterie 2-3, Città di Falconara-Vis Fondi 7-1, Bitonto-Italcave Statte 4-1. Classifica: Bitonto 44, Pescara Femminile 43, TikiTaka Francavilla e Falconara 41, Kick Off 27, Pelletterie 25, Lazio 24, Rovigo Orange e VIP 20, Femminile Molfetta 14, PSB Irpinia 11, Italcave Real Statte 7, Vis Fondi 1.