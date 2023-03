Marcelo riprende la Svezia in extremis. Italia prima e imbattuta

Non è stata la migliore Nazionale della gestione Bellarte, ma con la tigna di chi non ne vuole sapere proprio di soccombere, nonostante il pass per l'Elite Round delle Qualificazioni Mondiali già in tasca, gli Azzurri pareggiano 7-7 in extremis in Svezia, chiudendo il girone 10 del Main Round da primi (si sapeva) e da imbattuti.