Futsal nel futuro: L84-Feldi Eboli in diretta su TikTok: "I social regalano fruibilità"

Oltre diecimila follower su Facebook, addirittura si viaggia verso i 50mila su Instagram, per arrivare a 113.7K su TikTok. Con 3M di "mi piace". Sono i numeri di una L84 autentica rivelazione della Serie A, il club più social del futsal . E non poteva che venire dai torinesi la sperimentazione di trasmettere una partita (oltre che su Futsal TV) in diretta sul proprio canale ufficiale di TikTok : sì perché L84-Feldi Eboli sarà visibile sul social numero uno al mondo, sabato pomeriggio, a partire dalle 15.30.

IL FUTSAL A MODO NOSTRO

Lorenzo Bonaria è un presidente per certi versi rivoluzionario. E’ entrato nel calcio a 5 dieci anni fa con l’idea di divertirsi attraverso un progetto ambizioso che possa arrivare fino all’autofinanziamento dei club di calcio 5. Si è attorniato di fedelissimi, vedi Antonio Martelli, Direttore Marketing e Commerciale della L84, ha capito ben presto che i social sono un mezzo per arrivare a un fine. “Le nuove generazioni sono sempre più attratte dai contenuti spettacolari e dinamici, una caratteristica del nostro sport - sottolinea - abbiamo un vantaggio noi rispetto al calcio, l’immediatezza di uno sport che non ha pause e più pathos. TikTok ha più appeal e il suo algoritmo non ha eguali. I social possono regalare un’alta fruibilità a questo sport, il futsal e i social possono essere un bel matrimonio, duraturo. E noi vogliamo cavalcare quest’onda”.

LO STUDIO

Ma perché TikTok e non Instagram, che in Italia vanta un pubblico fra l’adolescente e il giovanile? Antonio Martelli è uno studioso del mondo dei social, e ha la risposta pronta: “Non è vero che su TikTok ci sono solo ragazzini che fanno video imitando le canzoni o balletti - spiega il Direttore Marketing e Commerciale dei torinese - grazie al suo algoritmo è sempre più utilizzato dalla Generazione Z come un motore di ricerca alternativo a Google e consente una nuova fruizione di contenuti. Da qui l’idea di trasmettere questa partita su TikTok".