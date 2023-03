Derby alla Fortitudo Pomezia: l'Olimpus Roma non sa più vincere

SCAPPO IO, SCAPPI TU, VINCE LUI

Al PalaCesaroni le difese non brillano certo per attitudine, non sono per niente performanti sulle palle inattive, così piovono gol a go go nello SkyMatch di Genzano. La Fortitudo va due volte avanti, ma Sacon risponde a Jonas, Humberto a Keko. Rafinha regala il primo vantaggio all’Olimpus Roma, ma un rigore trasformato da Jonas manda le due capitoline sul 3-3 all’intervallo. Le palle inattive sono un incubo per i Blues anche nella ripresa: su corner di Jonas arriva il 4-3 di Campoy. E’ il gol che decide il derby, inutile nel finale la mossa di D'Orto del 5vs4 per un Olimpus Roma a secco di successi da quattro partite.

AL TERZO POSTO RESISTE IL PESCARA

Questi i risultati della 24esima giornata di Serie A New Energy: Feldi Eboli-Futsal Pescara 4-6, Italservice Pesaro-Meta 1-2, Sandro Abate Avellino-Napoli Fusal 6-4, Città di Melilli-Ciampino Aniene 3-9, 360GG Monasti-Nuova Comauto Pistoia 5-3, Petrarca-L84 3-3, Came Dosson-Real San Giuseppe 1-1, Olimpus Rona-Fortitudo Pomezia 3-4. Classifica: Napoli Futsal e Feldi Eboli 49, Futsal Pescara 46, Came Dosson 45, Olimpus Roma* 44, Sandro Abate Avellino 43, L84 38, Real San Giuseppe** 34, Meta Catania 32, Ciampino Aniene 31, Fortitudo Pomezia 28, Italservice Pesaro 26, Petrarca 25, 360GG Monastir 23, Nuova Comauto Pistoia 14**, Città di Melilli 4. *3 punti di penalizzazione, *un punto di penalizzazione.

SKYMATCH DI A2 SENZA VINCITORI

Non vince nessuno se non lo spettacolo nello SkyMatch tutto laziale del PalaCesaroni di Genzano fra Sporting Hornets ed Eur, posticipo della 26esima giornata del girone B di Serie A2. Sul 3-3 la squadra di Minicucci si illude di portare a casa i tre punti con il parziale di 2-0 griffato da Fantini ed Emer, ma Mejuto prima, Stoccada poi (a 1’55” dal termine) fissano il punteggio sul definitivo 5-5.

SERIE B, SUPER RUGGIERO: COPPA ITALIA ALL'OR REGGIO EMILIA

Giocheranno nella stessa categoria nella stagione che verrà, una è aritmeticamente in A2, l’altra quasi. Ma sarà l’OR Reggio Emilia, a meno di clamorosi colpi di scena, a salire di categoria con il prestigioso “double”. La formazione di Parutto trionfa nella finale di Porto San Giorgio, battendo 6-2 la Cioli Ariccia, già vincitrice del suo girone E, che s’inchina al Killer Ruggiero, premiato a fine manifestazione come mvp della Final Eight. L’OR Reggio Emilia indirizza subito la finale del PalaSavelli aprendo le marcature con Fation Halitjaha e raddoppiando proprio con Ruggiero prima del duplice fischio: 2-0 all’intervallo. Il Killer è scatenato e si ripete nella ripresa portando a tre le marcature emiliane. Popa accorcia le distanze, ma ancora Ruggiero sigla il 4-1, portandosi a casa il pallone per il suo hat trick. La Cioli prova a rientrare in partita con un tiro libero trasformato da Lucas, ma doppio Mazzariol fissa il punteggio sul 6-2.