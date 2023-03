Napoli, solo un pari nel recupero di Catania. A +1 allo scontro al vertice

Non è passata del tutto la crisi che ha portato al cambio di allenatore dopo il flop di Coppa Italia. Il Napoli pareggia 3-3 al PalaCatania nel recupero della ventesima giornata di Serie A. Un pari dolce-amaro per la squadra partenopea passata in settimana da David Marin a Nicola Ferri.

INIZIO CHOC

Parte malissimo una delle capolista del massimo campionato di futsal. Un Meta pimpante e in salute (con tre successi di fila alle spalle) vola 2-0 con Fontanella e Xavi Alonso. Gli azzurrini faticano ma trovano la forza per reagire: Salas e Rafinha riportano il risultato in parità.

FINALE AMARO

La gara sembra mettersi bene per il Napoli visto che a 3'30" dal termine Carmelo Musumeci viene espulso per doppia ammozioni e gli azzurri in superiorità numerica trova il 3-2 con Mateus. Niente da fare: 4" dal suono della sirena, ancora Xavi Alonso realizza il definitivo 3-3. Napoli Futsal primo ma solo con un punto di vantaggio sulla Feldi che riceverà proprio nella prossima giornata. Con il quarto risultato utile di fila, il Meta Catania del duo Marletta-Cipollini è arrivata a un solo punto dai playoff scudetto.

META CATANIA-NAPOLI FUTSAL 3-3 (2-1 p.t.)

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Bocao, Fontanella, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Dovara. All. Cipollini

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, F. Perugino, Salas, Borruto, Mateus, De Luca, Rafinha, Franzese, Mancha, Honorio, De Simone, De Gennaro.

MARCATORI: 11'05'' p.t. Fontanella (M), 18'20'' Pulvirenti (M), 19'45'' rig. Salas (N), 2'45'' s.t. Rafinha (N)

AMMONITI: Mancha (N), Musumeci (M), De Simone (N), Pulvirenti (M), Tornatore (M), Bocao (M), Mateus (N)

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)