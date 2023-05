Meta, l'ultimo pass playoff è tuo. Playout e retrocessione, c'è da attendere

Si è chiusa una delle stagioni regolari per incerte ed equilibrata di sempre nella Serie A di futsal . Si è chiusa con il Napoli primo e testa di serie numero uno ai playoff: già certi del primato, i flegrei di Cacau pareggiano 3-3 in terra piemontese contro la L84. Che dopo aver messo in bacheca la Coppa Divisione, parteciperà per la prima volta alla prossima corsa per il tricolore. Sarà l’unica debuttante della postseason.

L'ULTIMA QUALIFICATA AI PLAYOFF

L’ultima giornata di campionato della Serie A New Energy è servita per stabilire l’ottava e ultima qualificata ai playoff scudetto. Il Meta Catania pareggia una pazza partita ad Eboli (vinceva 3-0, poi è andata sotto 4-3 e 5-4 prima di pareggiare 5-5 contro la Feldi dell’ex Samperi) viene raggiunta in classifica da una Fortitudo Pomezia ok (6-4) nel derby contro il Ciampino Aniene, ma stacca il pass in virtù della migliore differenza negli scontri diretti coi pometini. Dietro il Napoli resta l’Olimpus Roma, di misura (3-2) su un Came Dosson che rimane al sesto posto: stessi punti del Sandro Abate Avellino (sconfitto in casa dal 360GG Monastir) ma con la peggiore differenza reti complessiva nei confronti dei Lupi irpini, quinti. Il Futsal Pescara regola (6-4) la già retrocessa Nuova Comauto Pistoia e chiude terzo, davanti alla Feldi Eboli.

REBUS PLAYOUT E RETROCESSIONE

Lo spareggio per la permanenza in categoria si farà, questa la prima notizia, per niente scontata alla vigilia dell’ultima giornata di regular season. Sul campo, infatti, il Petrarca ribalta l’Italservice Pesaro nel finale e vince una partita persa: il 3-1 attualmente non basterebbe per evitare la retrocessione visto che il 360GG Monastir sbanca (6-2) Avellino, ma c’è un Pomezia-Petrarca (4-1 il verdetto del campo) ancora da omologare: se verrà rigettato il ricorso, i patavini retrocederanno e Italservice Pesaro-360GG Monastir sarà lo spareggio (andata e ritorno) playout. Se, invece, dovesse essere accolto, a retrocedere sarà il 360GG Monastir, con Italservice Pesaro e Petrarca a giocarsi la permanenza nel gotha del futsal nostrano.

ASPETTANDO I VERDETTI COMPLESSIVI

Questi i risultati della trentesima giornata: Sandro Abate Avellino-360GG Monastir 2-6, Olimpus Roma-Came Dosson 3-2, Fortitudo Pomezia-Ciampino Aniene 6-4, Futsal Pescara-Nuova Comauto Pistoia 6-4, Petrarca-Pesaro 3-1, Feldi Eboli-Meta Catania 5-5, L84-Napoli Futsal 3-3, Città di Melilli-Real San Giuseppe 5-5. Classifica, al netto del ricorso in atto del Petrarca avverso il 4-1 patito contro la Fortitudo Pomezia: Napoli Futsal 63, Olimpus Roma* 60, Futsal Pescara 59, Feldi Eboli 56, Sandro Abate e Cane Dosson 47, L84 46, Meta Catania e Fortitudo Pomezia 43, Real San Giuseppe** 41, Ciampino Aniene 40, Italservice Pesaro 37, 360GG Monastir 32, Petrarca 31, Nuova Comauto Pistoia** 23, Città di Melilli 5. *3 punti di penalizzazione, *1 punto di penalizzazione.