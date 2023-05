Playoff scudetto nel segno di Napoli, Olimpus Roma, Feldi Eboli e Came

E' come se la regular season più pazza, incerta ed equilibrata di sempre, non fosse mai finita. I playoff scudetto confermano questo trend con due partite terminate all'extra time, una ai tiri di rigore, una nei tempi regolamentari ma nei secondi finali.

SALAS E DIMAS SUGLI SCUDI



Meta Catania-Napoli Futsal è un'altalena di gol e di emozioni: il 4-3 di Borruto sembra far pendere l'ago della bilancia dalla parte degli azzurri di Cacau, ma un'autorete di Massimo De Luca a 4" dal termine porta le sue squadre all'overtime: decide Salas, è 4-3. Partenza ancora più difficile per l'Olimpus Roma, seconda classificata in regular season ma sotto 2-0 al Pala200 contro l'ottima L84, l'unica "deb" della post season. Marcelinho e Rafinha ricalibrano l'incontro nella ripresa, ai supplementari sale in cattedra Dimas, autore della doppietta che regala il primo punto della serie ai capitolini.

DI RIGORE E DI MISURA

Il Pescara è l'unica tra le prime quattro a cadere in trasferta: anche a Dosson ci si avvia ai supplementari dopo uno spettacolare 5-5, ma a 18" dal suono della sirena il match winner Suton permette al Came di vincere 6-5. Derby campano all'insegna dell'equilibrio: il botta e risposta Nicolodi-Caponigro vale l'1-1, che rimane anche all'extra time. Si va ai rigori, pesante l'errore di Massimo Abate, primo punto alla Feldi. Questa la situazione:

SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 13/05 (gara-2 18/05, ev. gara-3 20/05)

1) META CATANIA-NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s.

2) SANDRO ABATE-FELDI EBOLI 4-5 d.t.r.

3) CAME DOSSON-FUTSAL PESCARA 6-5

4) L84-OLIMPUS ROMA 2-4 d.t.s.

SEMIFINALI (gara-1 27-28/05, gara-2 01-02/06, ev. gara-3 03-04/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 15/06, ev. gara-3 17/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y