Napoli-Eboli: super derby nelle semi scudetto. L'Olimpus Roma aspetta

Quasi al completo. La postseason della Serie A di futsal stringe il cerchio: tre teste di serie su quattro staccano per il momento in pass per le semifinali scudetto.

DI DERBY IN DERBY

Il Napoli primo in regular season si ripete contro un ottimo Meta Catania. A Cercola si soffre ancora, ma stavolta la squadra di Cacau non ha bisogno dei tempi supplementari, vince 5-3 grazie al parziale di 2-0 a cavallo delle due frazioni: Borruto e Salas sono decisivi, Bocao (fresco di rinnovo con gli etnei) prova a riaprire un incontro che si chiude di fatto con la rete di Rafinha. Gli azzurri in semi incroceranno i destini di un'altra campana, la Feldi Eboli. Che piega 2-1 il Sandro Abate Avellino: derby deciso in apertura di ripresa dal 2-1 griffato Guilhermao.

OLIMPUS ROMA ALLA FINESTRA

La prima semifinalista in ordine temporale, quell'Olimpus Roma castigatrice della L84 (deb terribile, nonché campione di Coppa Divisione) non prima di averla rimontata sia in gara-1 che nel return match del PalaOlgiata, deve attendere la sua avversaria. Già, il Pescara si prende una bella rivincita sul Came Dosson dominando il primo tempo e siglando il mortifero 4-0 in apertura di ripresa, tardiva la replica trevigiana: il roster di Sylvio Rocha riesce soltanto a dimezzare lo svantaggio, nulla più. Questo il tabellone dei playoff scudetto della Serie A New Energy:

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-2 - 18/05 (ev. gara-3 20/05)

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA 5-3 (gara-1 5-4 d.t.s.)

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE 2-1 (5-4 d.t.r)

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON 4-2 (5-6)

4) OLIMPUS ROMA-L84 4-1 (4-2)

SEMIFINALI (gara-1 27-28/05, gara-2 01-02/06, ev. gara-3 03-04/06)

X) FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL

Y) VINCENTE 3-OLIMPUS ROMA

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 15/06, ev. gara-3 17/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y