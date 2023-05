Playoff: Pescara ultima semifinalista. Playout: la prima è del Pesaro

Napoli Futsal-Feldi Eboli, si sapeva. Ora si conosce anche l'altra semi scudetto di Serie A New Energy. A sfidare l'Olimpus Roma di Daniele D'Orto sarà il Pescara di Despa. Dopo aver riportato la serie dei quarti in parità, gli adriatici vincono ancora al PalaRigopiano di ripresa.

HAT TRICK DI CARUSO

Il Futsal Pescara ha un miglior approccio e scappa via con Petrov e Caruso, Juan Fran riporta in partita il Came Dosson, 2-1 all'intervallo. Equilibrio anche a inizio ripresa: Micheletto e ancora Juan Fran cambiano il risultato, non la sostanza. E' nell'ultimo quarto gara che il Pescara fa la differenza: André e Caruso la dupla che chiude i conti, di Italo Aurelio il definitivo 7-2.

DE OLIVEIRA IL CORSARO

Successo di misura dell'Italservice Pesaro nell'andata dei play out per la permanenza in categoria. Grazie a un gol di De Oliveira a 2'16" dal suono della sirena, i rossiniani sconfiggono 4-3 il 360GG Monastir.

LA POSTSEASON



SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-3

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA (gara-1 5-4, gara-2 5-3)

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE (5-4, 2-1)

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON 7-2 (5-6, 4-2)

4) OLIMPUS ROMA-L84 (4-2, 4-1)

SEMIFINALI (gara-1 27-28/05, gara-2 01-02/06, ev. gara-3 03-04/06)

X) FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL

Y) PESCARA-OLIMPUS ROMA

FINALE (gara-1 13/06, gara-2 17/06, ev. gara-3 19/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOUT

ANDATA - 20/05 - ORE 16 (rit. 27/05)

360GG MONASTIR-ITALSERVICE PESARO 3-4