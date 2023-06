Napoli flop, Feldi top: Eboli in finale scudetto contro l'Olimpus Roma

Il "caso Cacau", l'allenatore che doveva essere a Cercola a guidare il Napoli in gara-3 della semi tutta campana con la Feldi Eboli invece chiude prima del previsto l'accordo con la nazionale irachena volando a Jeddah per la sfida di Arab Cup contro la Palestina, influisce in maniera decisiva sul derby dei derby. Ma finisce nel momento incui iniziano i (tanti) meriti della squadra di Salvo Samperi, alla sua seconda finale scudetto di fila.

UNA CINQUINA IN VENTI MINUTI EFFETTIVI

Al PalaCercola le Volpi di Salvo Samperi ripetono l'approccio di gara-2: sbloccano l'incontro dopo appena 31 secondi con Venancio su rigore, approfittano del sanguinoso rosso ad Arillo (due gialli in meno di tre minuti) per raddoppiare con Guilhermao. Dopo sette minuti sono già 3-0, grazie al guizzo di Braga. Napoli inesistente, la Feldi ne approfitta per volare 5-0 all'intervallo con Guilhermao e Selucio. L'uno-due flegreo a inizio ripresa firmato Borruto-De Luca e la rete di Felipe Mancha permettono al Napoli di tornare in partita, ma è tutto inutile: la Feldi si dimostra top tenendo gli azzurri a debita distanza e doppiandoli nel finale ancora con Selucio. Finisce 6-3: tra lo scudetto ed Eboli c'è di mezzo soltanto l'Olimpus Roma. Questo il riepilogo dei playoff di Serie A New Energy:

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) NAPOLI FUTSAL-META CATANIA (gara-1 5-4, gara-2 5-3)

2) FELDI EBOLI-SANDRO ABATE (5-4, 2-1)

3) FUTSAL PESCARA-CAME DOSSON 7-2 (5-6, 4-2)

4) OLIMPUS ROMA-L84 (4-2, 4-1)

SEMIFINALI - GARA-3

X) NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI 3-6 (gara-1 3-2, gara-2 2-5)

Y) OLIMPUS ROMA-FUTSAL PESCARA (4-0, 4-1)

FINALE (gara-1 13/06, gara-2 17/06, ev. gara-3 19/06)

FELDI EBOLI-OLIMPUS ROMA