Ora chiamatela Came Treviso Calcio a 5: presentata la nuova realtà del futsal veneto

PROGETTUALITA' E CREDIBILITA'

Da sempre sinonimo di progettualità e credibilità, il club veneto ha deciso di lasciarsi alle spalle 21 anni di storia nel piccolo centro di Dosson (6.000 abitanti per la frazione di Casier, alle porte di Treviso) per abbracciare il capoluogo di Provincia. Proprio nella mattinata odierna, presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi a Treviso, alla presenza del sindaco Mario Conte, del presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini e del presidente del club Alessandro Zanetti, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questa realtà, che cambia per sognare in grande.

LE PAROLE DI BERGAMINI

“Mi auguro che questo possa essere il primo passo per arrivare un giorno in Europa – ha dichiarato Bergamini, numero uno del futsal italiano -. La Came è da sempre sinonimo di territorialità, continuità, passione e competenza: andare avanti, scegliendo Treviso, non significa lasciare indietro qualcuno, anzi, il futuro è un’opportunità da cogliere. Questa città sarà un volano importante per sognare in grande”. Molto emozionato anche il presidente della nuova Came Treviso Alessandro Zanetti: “Per noi è un giorno speciale – ha commentato -. Abbiamo pensato a questo passo programmandolo da tempo e volendolo fortemente. L’obiettivo è anche quello di creare una nostra academy, lavorando in città, allargandoci nei comuni della provincia e nelle scuole. Grazie a Dosson per questi 21 anni insieme, grazie Treviso per questa splendida accoglienza”.

IL SINDACO DI TREVISO

E il primo cittadino di Treviso Mario Conte ha sottolineato entusiasta: “Come città di Treviso crediamo fermamente a questo progetto che vedrà coinvolta anche l’amministrazione comunale. Serve una casa che sia all’altezza di questo progetto e anche in virtù del progetto dell’academy, vogliamo fare la nostra parte garantendo spazi e strutture idonee. Oggi hanno vinto tutti, la città e la Came Treviso Calcio a 5”.