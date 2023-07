Coppa Canottieri, stasera le finali. Anche il CT Mancini in campo

Stasera le finali dello storico torneo romano. In campo anche il Ministro per lo Sport Abodi, il Presidente del Coni Malagò e il Ct della Nazionale italiana Mancini. Si inizierà alle 19.30 con le finalidi padel, tra CC Aniene e TC Parioli, e teqball, tra CC Lazio e Tevere Remo. Per quanto riguarda il calcio a5, ad aprire le danze saranno proprio gli Over 60: alle 19.45 scenderanno in campo CC Lazio e CC Aniene di Abodi, Malagò e Mancini. A seguire, verso le 21, sarà la volta degli Over 50: nella fossa scenderanno in campo CC Aniene e CC Roma.