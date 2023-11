Futsal, follia in campo: la maxirissa coinvolge giocatori e spettatori

Il commento del presidente del Pioppo

Il presidente della squadra ospite, Fabio Gullo, ha commentato così l'accaduto sui canali social ufficiali: "La società Pioppo Futsal intende esprimere ferma condanna dei fatti violenti avvenuti durante l'incontro di ieri al Pala Don Bosco, in casa dello Jato, che nulla hanno a che fare con i valori e lo spirito dello sport. Intendiamo inoltre esprimere il nostro convinto dispiacere per le famiglie, i giovani, le donne e i bambini presenti, che fanno parte della nostra splendida e sempre pacifica tifoseria, costrette ad assistere ad uno spettacolo indegno che mai avremmo voluto vedere in alcun campo da gioco. A tal fine, la società intende riservarsi di agire nelle sedi opportune per la tutela della sua immagine sportiva e dei suoi tesserati".