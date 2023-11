Epico Active: battuto il Sala Consilina, Olimpus Roma in testa da solo

UNA GARA SENZA SENSO

A Orte l'Active Network è avanti 3-1 a metà ripresa, ma la terribile matricola dimostra perché è la rivelazione di questa prima parte di stagione: Abdala, Bateria e Grasso in due minuti firmano rimonta e sorpasso. Il parziale di 3-0 potrebbe stendere chiunque, non quest'epico Active. Igor e Curri segnano due gol nel finale nello spazio di 38 secondi, decretando un clamoroso 5-4.

SESTINA E CLEAN SHEET

Nell'altro posticipo non c'è storia nello SKY Match del PalaCatania. con tre gol per tempo Bocao (doppietta) e compagnia stendono 6-0 la Fortitudo Pomezia, tornando al successo, rilanciando le proprie ambizioni e agganciando proprio lo Sporting Sala Consilina al quinto posto, a tre lunghezze dall'Olimpus Roma.

UNA SOLA BATTISTRADA

Questi i risultati della sesta giornata della regular season di Serie A New Energy: Italservice Pesaro-Sandro Abate 1-4, Olimpus Roma-L84 4-2, Saviatesta Mantova-Olimpia Verona 10-3, Came Treviso-Ciampino Futsal 2-3, Napoli Futsal-Pirossigeno Cosenza 3-3, Feldi Eboli-Ecocity Genzano 0-2, Meta Catania-Fortitudo Pomezia 6-0, Active Network-Sporting Sala Consilina 5-4. Classifica: Olimpus Roma 15, Ecocity Genzano e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina e Meta Catania 12, L84 10, Feldi Eboli* 9, Napoli Futsal 8, Active Network, Italservice Pesaro e Ciampino Futsal* 7, Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza 5, Came Treviso 4 e Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0. * una partita in meno.