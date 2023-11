Feldi con il fiato corto, il Ciampino passa anche a Eboli nel recupero

Il recupero della quarta giornata della regular season di Serie A di futsal sancisce il secondo passaggio vuoto dei campioni d'Italia della Feldi Eboli, che stanno pagando le fatiche di Champions League, e il bis di un Ciampino che si ripete a tre giorni di distanza dal successo in terra trevigiana con il Came Treviso.

IL MATCH WINNER

Al PalaSele il match winner è la stella del Ciampino, Gabriel Pina. Che sblocca il risultato e raddoppia in apertura di ripresa, il nazionale croato Marinovic prova a rimettere in piedi la partita per le Volpi di Salvo Samperi, ma la rimonta non è completata. Passano gli aeroportuali di Ibañes.

DOPPIO BALZO

Feldi Eboli, dunque, ferma a nove punti in classifica, sempre settima ma ora a sei lunghezze dalla capolista Olimpus Roma, altro balzo in avanti invece per il Ciampino Futsal, che in un colpo solo stacca Active Network e Italservice Pesaro (prossima avversaria in campionato) scavalcando proprio i campioni d'Italia (oltre il Napoli) e agganciando la L84. Questa la classifica aggiornata della Serie A New Energy: Olimpus Roma 15, Ecocity Genzano e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina e Meta Catania 12, L84 e Ciampino Futsal 10, Feldi Eboli 9, Napoli Futsal 8, Active Network e Italservice Pesaro 7, Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza 5, Came Treviso e Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.