Derby a Ecocity Genzano e Feldi Eboli. Primo stop Meta Catania

Una notte da capolista. L'Ecocity Genzano soffre tantissimo nel derby del PalaCesaroni contro l'Active ma alla fine riesce a rimontare i viterbesi 2-1, pareggiando la rete di Lamedica nel primo tempo con Caruso (al quinto gol in campionato) nella ripresa: a 53" dal termine Fantecele manda il estasi il palazzetto castellano. Aspettando l'impegno dell'Olimpus a Verona con il fanalino di coda Olimpia, genzanesi in testa al campionato della Serie A di futsal.

RITROVARSI AD AVELLINO

Negli altri anticipi della settima giornata di regular season, la Feldi Eboli si mette alle spalle i due stop di fila (in casa) e torna a vincere ad Avellino. Patias (doppietta) e Marinovic griffano un rigenerante 3-1 fermando la serie positiva di un Sandro Abate imbattuto da 5 partite, con quattro successi e un pari alla spalle. Tre punti d'oro per la L84, che ringrazia Fortini autore del definitivo 4-3 e infligge al Meta Catania il primo stop dell'era Juanra. Questo il programma della settima giornata della regular season di Serie A: L84-Meta Catania 4-3, Ecocity Genzano-Active Network 21, Sandro Abate-Feldi Eboli 1-3, Ciampino Futsal-Italservice Pesaro (sab. ore 15), Olimpia Verona-Olimpus Roma (sab. ore 17), Pirossigeno Cosenza-Saviatesta Mantova (sab. ore 18), Fortitudo Pomezia-Came Treviso (sab. ore 18), Sporting Sala Consilina-Napoli Futsal (dom. 18.15 diretta SKY Sport). Classifica: Ecocity Genzano 16, Olimpus Roma 15, L84 e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina, Meta Catania e Feldi Eboli 12, Ciampino Futsal 10, Napoli Futsal 8, Italservice Pesaro e Active Network 7, Pirossigeno Cosenza 5, Saviatesta Mantova e Came Treviso 4, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ÉLITE, ANTICIPO AL FUTURA

Inferno e paradiso. La Polisportiva Futura rischia grosso nell'anticipo della settima giornata del girone B di Serie A2 Élite. La squadra di Fiorenza va sotto prima 0-2 poi 1-3 poi s'aggrappa ad Honorio e Minnella prima della fine del primo tempo. Nella ripresa non c'è storia, Pizetta e il match winner e la squadra di Fiorenza s'impone 6-3 sul Futsal Cesena, sorpassandola in classfica.