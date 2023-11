Anticipo, balzo in avanti Feldi Eboli: battuto il Pirossigeno Cosenza

La Feldi Eboli dà seguito al blitz di Avellino. I campioni d'Italia superano in rimonta 2-1 il Pirossigeno Cosenza nell'anticipo della ottava giornata di regular season della Serie A New Energy. Al PalaSele gara più complessa del previsto per le Volpi di Salvo Samperi. I Lupi rossoblù sono in salute e si vede: Del Ferraro sblocca subito il risultato con una magia , gara in salita per i tricolori. Ci pensa Calderolli a firmare l'1-1 con il quale si va al riposo.

ESPULSIONE, RIGORE, GOL

La partita in pratica si decide a inizio ripresa: Bruno Petry viene espulso per un fallo da rigore, dal dischetto si presenta Ale Patias che non sbaglia, capovolgendo il risultato. A 6" dalla fine il match winner viene espulso a suo volta, ma il risultato non cambia.

E ORA NAPOLI-OLIMPUS ROMA!

L'ottavo turno di regular season tornerà in scena venerdì con un quadruplo anticipo, tra cui spicca il clou: Napoli (unica formazione imbattuta di Serie A, anche se in ritardo in classifica) contro la capolista Olimpus Roma. Questo il programma: Feldi Eboli-Pirossigeno Cosenza 2-1, Fortitudo Pomezia-Ciampino Futsal (ven. ore 16), Italservice Pesaro-Sporting Sala Consilina (ven. ore 20.30), Meta Catania-Sandro Abate (ven. ore 20.30), Napoli Futsal-Olimpus Roma (ven. ore 20.30), Active Network-Olimpia Verona (sab. ore 14.30), Saviatesta Mantova-L84 (sab. ore 16), Came Treviso-Ecocity Genzano (sab. ore 18.30). Classifica: Olimpus Roma 18, Ecocity Genzano 16, Feldi Eboli 15, L84 e Sandro Abate 13, Sporting Sala Consilina, Meta Catania 12, Napoli Futsal 11, Ciampino Futsal e Italservice Pesaro 10, Pirossigeno Cosenza 8, Active Network 7, Came Treviso 5, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.