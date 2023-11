Ecocity Genzano, occasione persa: l'Olimpus Roma resta in testa da sola

Una coppia c'è, non è quella di testa bensì di inseguitrici. L'Ecocity Genzano non appofitta del pari dell'Olimpus Roma capolista, ad Aversa contro il Napoli in uno degli anticipi della ottava giornata, sbaglia completamente l'approccio a Treviso, va sotto 4-1 nel primo contro un eccellente Came: inutile Caruso nella ripresa, la squadra di Ciccio Angelini perde 4-2 manca l'aggancio in vetta e viene a sua volta raggiunta al secondo posto da una L84 corsara a Mantova 5-3 con un Josiko (doppietta) sugli scudi.

ACTIVE NETWORK, FESTA AD ORTE

Nell'altro incontro che chiude un ottavo turno molto spezzatino (cominciato di mercoledì con il successo in rimonta della Feldi Eboli sul Pirossigeno Cosenza) l'Active Network torna al successo: spinta da Oitomeia e Lamedica, la formazione guidata di Monsignori s'impone 7-1 contro il fanalino di coda Olimpia Verona, ottenendo tre punti importanti in ottica salvezza. Questi i risultati: Feldi Eboli-Pirossigeno Cosenza 2-1, Fortitudo Pomezia-Ciampino Futsal 5-4, Italservice Pesaro-Sporting Sala Consilina 1-1, Meta Catania-Sandro Abate 1-1, Napoli Futsal-Olimpus Roma 2-2, Active Network-Olimpia Verona 7-1, Saviatesta Mantova-L84 3-5, Came Treviso-Ecocity Genzano 4-2. Classifica: Olimpus Roma 19, Ecocity Genzano 16 e L84 16, Feldi Eboli 15, Sandro Abate 14, Sporting Sala Consilina e Meta Catania 13, Napoli Futsal 12, Italservice Pesaro 11, Ciampino Futsal e Active Network 10, Fortitudo Pomezia 9, Pirossigeno Cosenza e Came Treviso 8, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ÉLITE: PETRARCA TOP, MANFREDONIA FLOP

Nel girone A il Vinumitaly Petrarca continua a fare un campionato a parte, batte 7-1 la Fenice ottiene il settimo successo di fila in altrettanti incontri e ora ha cinque punti di vantaggio (con una gara in meno) sulla Elledì, che batte (4-3) i Saints Pagnano e sale al secondo posto. Nel girone B, invece, si ferma invece la corsa sfrenata del Vitulano Drugstore Manfredonia, sorpreso in casa 2-1 dalla Roma C5: il Benevento (9-1 al Cus Molise nell'anticipo) resta a -1 dalla vetta.