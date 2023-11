Marcelinho sveglia l'Olimpus Roma. Balzo L84, poker e secondo posto

Croce e delizia. I due sentiment che ha passato l'Olimpus Roma secondo nel turno infrasettimanale stagione di regula season della Serie A New Energy. Avvio choc per la capolista, sotto 0-3 contro il Saviatesta Mantova penultimo in classifica: ci pensa Marcelinho (segnerà una quadripletta) a svegliare i Blues, che solo alla lunga prendono il largo imponendosi 10-5. Al secondo posto non c'è più l'Ecocity Genzano, fermato sul pari (1-1) in casa dall'Italservice Pesaro. Alla fine un punto guadagnato per i castellani, visto che Barichello risponde a 55" dal suono della sirena alla rete iniziale di De Oliveira.

JOSIKO ELEVATO AL CUBO

La squadra di Ciccio Angelini viene sorpassata in classifica da una L84 a forza quattro contro la Fortitudo Pomezia: nel 4-1 di Leini in evidenzia Josiko, autore di una tripletta; la squadra di Paniccia resta a -3 dalla vetta. Negli altri incontri, colpo grosso Came: grazie a un gol di Di Guida a 1'24" dal termine i trevigiani di Sylvio Rocha passano ad Avellino battendo 3-2 il Sandro Abate. Successi esterni per Meta Catania e Napoli, rispettivamente a Ciampino e a Verona.

BLACK OUT DERBY

Sporting Sala Consilina-Feldi Eboli sospesa per un black out al palazzetto di San Rufo, sul punteggio di 3-1 per i Draghi di Oliva contro i campioni d'Italia: di Volonnino, Cutrignelli e Brunelli le reti gialloverdi, per le Volpi di Samperi a segno Venancio.

IL POSTICIPO A CHIUDERE

La nona giornata di campionato si chiude con Pirossigeno Cosenza-Active Network, un importante scontro direto per la salvezza. Calcio d’inizio alle 20.30, diretta su SKY Sport. Questo il riepilogo del turno infrasettimanale. Risultati: Ciampino-Meta Catania 1-3, Olimpus Roma-Saviatesta Mantova 10-5, Ecocity Genzano-Italservice Pesaro 1-1, L84-Fortitudo Pomezia 4-1, Sandro Abate-Came Treviso 2-3, Sporting Sala Consilina-Feldi Eboli sosp. Olimpia Verona-Napoli Futsal 1-3, Pirossigeno Cosenza-Active Network (mer. ore 20.30, diretta tv su SKy Sport. Classifica: Olimpus Roma 22, L84 19, Ecocity Genzano 17, Meta Catania 16, Feldi Eboli e Napoli Futsal 15, Sandro Abate 14, Sporting Sala Consilina 13, Italservice Pesaro 12, Came Treviso 11, Active Network e Ciampino 10, Fortitudo Pomezia 9, Pirossigeno Cosenza 8, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.