Pirossigeno Cosenza e Active Network: pari nel posticipo

Pari e patta. Termina 1-1 lo SKY Match di Cosenza tra Pirossigeno e Active Network, scontro salvezza e posticipo della nona giornata di regular season della Serie A New Energy. In terra calabrese succede tutto nel primo tempo: Fanelli stappa l'incontro, risponde Berti a 10" dal duplice fischio. Tante occasioni da rete nella ripresa, un palo del Cosenza e una super parata di Tiago Perez, ma il risultato non cambia. In classifica i viterbesi restano davanti ai Lupi di Tuoto.