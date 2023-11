Fortitudo Pomezia e Came Treviso: punti pesanti. Pari a Ciampino

La decima giornata di Serie A continua all'insegna del fattore campo, praticamente come lo era stato a Catania e Pesaro. A Pomezia la Fortitudo di Alessandro Nuccorini si aggiudica il derby laziale tra ex campioni d'Europa superando 2-1 l'Ecocity Genzano (un punto nelle ultime tre uscite) grazie ai gol di Miguel Angelo e Bueno, inutile a conti fatti la rete di Lolo Suazo. Terzo successo di fila per un Came Treviso in salute: Japa Vieira e Sacon rispondono alla rete iniziale di un Bruno Petry che allo scadere ha la palla del 2-2, ma fallisce un sanguinoso tiro libero.

SE SCAPPI TI PRENDO

A Ciampino l'unico pari finora di giornata: il Sandro Abate parte a fionda, vola 3-0 a Ciampino e s'illude di portare a casa il prezioso successo. Ma le reti Joselito, di Etzì e Avellino non basta: doppio Schininà e Petrov firmano la rimonta del roster di Ibanes. Al PalaTarquini finisce con un clamoroso 3-3.

SUPER SKY MATCH

Interessantissimo posticipo domenicale ad Aversa, dove l'imbattuto Napoli Futsal di Fulvio Colini (unica squadra a non aver ancora mai perso) riceve la L84. Che, in caso di successo aggancerebbe momentaneamente l'Olimpus Roma in testa al campionato. I Blues scenderanno in campo solo il 6 dicembre a Eboli, vista la partecipazione della Feldi al prossimo Elite Round di Champions League, in programma a Riga dal 28 novembre al primo dicembre. Domenica aperta dalla sfida salvezza di Orte tra Active Network e Saviatesta Mantova in diretta streaming su Futsal TV.

CLASSIFICA CORTISSIMA

Questo i risultati di giornata: Meta Catania-Sporting Sala Consilina 5-3, Italservice Pesaro-Olimpia Verona 2-1, Ciampino Futsal-Sandro Abate 3-3, Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano 2-1, Came Treviso-Pirossigeno Cosenza 2-1, Active Network-Saviatesta Mantova (dom. ore 16), Napoli Futsal-L84 (dom. in diretta su SKY a partire dalle 18.15), Feldi Eboli-Olimpus Roma 6/12 ore 19. Classifica: Olimpus Roma 22, L84 e Meta Catania 19, Ecocity Genzano 17, Feldi Eboli, Napoli Futsal, Italservice Pesaro e Sandro Abate 15, Came Treviso 14, Sporting Sala Consilina 13, Fortitudo Pomezia 12, Active Network 11 e Ciampino Futsal 11, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 4, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ELITE, PARI PER LE BIG

Nessuna delle due capolista riesce a vincere nella ottava giornata della Serie A2 Élite. Nel girone A dopo 7 successi in altrettanti incontri il Vinumitaly Petrarca va sotto 3-1 all'intervallo nel derby veneto contro l'Altamarca riesce a rimonta con due gol in 1'16", ma finisce 3-3; la squadra di Luca Giampaolo resta in vetta (con una gara in meno) a +4 dalla rivelazione Pordenone, che non ha problemi a sconfiggere 4-1 l'Alto Vicentino. Rimonta subita, invece, nel girone B per il Vitulano Drugstore Manfredonia avanti 20 nel derby pugliese, prima dell'un-due messo a segno dai Buldog Capurso. Sipontini a +3 sul Benevento che riposava e ora ha lo stesso numero di partite della capolista di David Ceppi.