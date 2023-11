L84 Maxi: blitz ad Aversa, 3-1 al Napoli e aggancio in testa all'Olimpus Roma

La L84 è la prima squadra a battere il Napoli di Fulvio Colini, ma soprattutto è la nuova co-capolista della regular season di Serie A New Energy. I neroverdi di Paniccia passano ad Aversa, vincono 3-1 e agganciano in classifica l’Olimpus Roma , che giocherà soltanto il 6 dicembre (alle ore 19) la sfida di Eboli contro la Feldi volata a Riga per l’Elite Round di Champions League.

SKY MATCH MAXI

Decisiva, ma fino a un certo punto, la partenza della L84 nello SKY Match. Al PalaJacazzi una doppietta di Maxi Rescia indirizza una partita molto equilibrata. Perché il Napoli reagisce da big, cinge d’assedio il fortino torinese, retto da un Tondi mvp per distacco dell’incontro. Il portiere della L84 s’inchina soltanto a una magia di Borruto, che riapre l’incontro. C’è gara fino a metà ripresa, quando l’ex Mateus realizza il definitivo 3-1, il quarto successo di fila per i campioni in carica della Coppa Divisione.

GRAPPOLI DI GOL AL PALAOLGIATA

Finisce in parità, invece, l’altro posticipo, quello del PalaOlgiata tra Active Network e Saviatesta Mantova, molto importante in ottica salvezza. Il roster di Monsignori pensa di portarla a casa andando prima sul 3-1 poi 4-2 a metà ripresa, ma non basta: Tiago Lemos e Galan firmano le reti che valgono un pirotecnico 4-4.

LE PRIME OTTO IN CINQUE PUNTI

Questi i risultati della decima giornata: Meta Catania-Sporting Sala Consilina 5-3, Italservice Pesaro-Olimpia Verona 2-1, Ciampino Futsal-Sandro Abate 3-3, Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano 2-1, Came Treviso-Pirossigeno Cosenza 2-1, Active Network-Saviatesta Mantova (dom. ore 16), Napoli Futsal-L84 1-3, Feldi Eboli-Olimpus Roma 6/12 ore 19. Classifica: Olimpus Roma 22 e L84 22, Meta Catania 19, Ecocity Genzano 17, Feldi Eboli, Napoli Futsal, Italservice Pesaro e Sandro Abate 15, Came Treviso 14, Sporting Sala Consilina 13, Fortitudo Pomezia 12 e Active Network 12, Ciampino Futsal 11, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 0.