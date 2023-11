Bitonto, tris al Montesilvano e 9 in condotta. Lo strappo delle prime tre

Nessuno riesce a fermare la fuggitiva Bitonto nella Serie A Femminile di futsal. Nemmeno una trasferta molta insidiosa quale poteva essere la sfida del PalaRoma contro il GTM Montesilvano. Le campionesse d’Italia rispondono subito con una semirovesciata di Lucileia alla rete iniziale di Pato, scappando via nella ripresa grazie a Renatinha e ancora Lucileia : il 3-1 vale la nona vittoria in altrettanti incontri per le Leonesse di Marzuoli, sempre prime a punteggio pieno.

IL TIKITAKA FRANCAVILLA NON MOLLA

Alle spalle di un Bitonto fin qui perfetto, resiste il TikiTaka Francavilla. Le giallorosse di Cely Gayardo soffrono contro il Molfetta più di quanto possa dire il definitivo 4-1. Ci pensano Cortés e Bertè a piazzare l’uno-due decisivo, seguito dal poker griffato Bettioli. Abruzzesi sempre a -2 dalla vetta.

FALCONARA CONSOLIDA IL PODIO

Negli altri incontri lo Stilcasa Costruzioni Falconara consolida la terza piazza con un eloquente 81 inflitto alla neopromossa Atletico Foligno. Pari a San Giovanni Lupatoto tra Audace Verona e Lazio. In coda esultano Pelletterie e Lamezia, le uniche finora a non aver mai esultato per un successo: le rosanero sorprendono 2-1 il Kick Off grazie a super Gomez, il T&T doma 3-2 la Vip col graffio di Emilia Jokisalo.

LO STRAPPO DELLE PRIME TRE

Questi i risultati della nona giornata di regular season della Serie A Femminile: T&T Royal Lamezia-VIP 3-2, Audace Verona-Lazio 1-1, Kick Off-Pelletterie 1-2, Stilcasa Costruzioni Falconara-Atletico Foligno 8-1, TikiTaka Francavilla-Femminile Molfetta 4-1, GTM Montesilvano-Bitonto 1-3. Classifica: Bitonto 27, TikiTaka Francavilla 25, Stilcasa Costruzioni Falconara 20, Femminile Molfetta e GTM Montesilvano 16, Lazio 13, Audace Verona 8, Kick Off e Atletico Foligno 6, Pelletterie 4, T&T Royal Lamezia 3.