Champions, Città di Eboli a caccia dell'impresa: "Giochiamoci le nostre chance"

Nel gelo lettone con tanto calore. Città di Eboli a caccia dell’impresa: vincere il girone di ferro dell’Elite Round, unica possibilità per disputare la Final Four di Champions. Oltre gli avversari, neanche il calendario è stato benevolo con le Volpi di Samperi: subito il Barça del Mago Velasco, la favorita numero uno per la qualificazione, nonostante le pesanti assenze di Ferrao, Alex, Lozano, Gonzales e dello squalificato Pito, poi i padroni di casa del Riga, quelli che hanno riportato Ricardinho in Europa, a chiudere i francesi dell'Etoile Lavalloise.

URLO SAMPERI

Anche il Città di Eboli non è nelle condizioni migliori, con qualche acciacco di troppo (chi preoccupa di più è Selucio, fermo praticamente dal Main Round) e in ritardo in Serie A, ma semplicemente perché deve recuperare una partita (quella con la capolista Olimpus Roma) e non si sa ancora come è terminato il derby di San Rufo contro lo Sporting Sala Consilina, interrotto sul 3-1 per i padroni di casa a 1’25” dal termine, causa black out del palazzetto. Salvo Samperi ha occhi e orecchie solo per i suoi e per il Barça. “È una squadra che non ha bisogno di presentazioni - spiega l’allenatore siciliano - massimo rispetto ma conosco la forza di questo gruppo: so che è capace di compiere grandi imprese. Ci siamo preparati per affrontare al meglio questa nuova campagna europea, sono sicuro che possiamo dire la nostra: abbiamo voglia di fare bene e di giocarci le nostre chance”.

DIRETTA STREAMING

Di seguito il programma del girone A di Elite Round. Matchday 1, mercoledì 29 novembre: Barça-Città di Eboli (alle 15 ora italiana), Etoile Lavalloise-Riga (ore 18). Matchday 2, giovedì 30 novembre: Etoile Lavalloise-Barça (ore 15), Riga-Città di Eboli (ore 18). Matchday 3, sabato 1 dicembre: Città di Eboli-Etoile Lavalloise (ore 13), Riga-Barça (ore 15). Tutte le gare del Città di Eboli verranno trasmesse in diretta streaming su Futsal TV.