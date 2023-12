La coppia non scoppia: l'Olimpus Roma vince col brivido e torna in testa con la L84

Tutto è bene quello che finisce bene per l’Olimpus Roma. Primo tempo un po’ così, ripresa da big, poi quel calo che, misto alla voglia di non mollare mai dell’Active Network, per poco non produceva una clamorosa rimonta. Alla fine i Blues vincono 5-4 lo Sky Match dell’undicesima giornata di Serie A New Enegry e si riportano a pari punti con la capolista L84, con una partita in meno rispetto ai torinesi.

FA TUTTO OITOMEIA

L’Olimpus Roma torna a Cisterna di Latina dove ha visto la Feldi Eboli alzare lo scudetto e non ha un grande approccio al derby laziale. Monsignori la imbriglia bene con quel pressing che crea non pochi grattacapi ai Blues. Ci vuole un erroraccio di Oitomeia nella propria metà campo per rompere l’equilibrio: Fortino non se la fa ripetere due volte e fulmina Thiago Perez. L’ex Petrarca comunque si riscatta in un amen e con un preciso diagonale firma l’1-1 con il quale si va al riposo.

DUE PARTITE IN UNA

Molto meglio l’Olimpus Roma nella ripresa, anche se ci vuole un’altra palla persa in maniera sanguinosa dall’Active Network per riportare avanti la squadra di D’Orto: stavolta è Biscossi a ringraziare: 2-1. I Blues prendono il largo: Gabriel e ancora Fortino chiudono un parziale di 4-0 che sembra chiudere la partita. Monsignori si gioca tutto con il portiere di movimento: segna Caverzan, Berti conferma il suo stato di grazie e ne fa due (cinque gol nelle ultime quattro partite), a 44” la gara, complice anche una soglia dell’attenzione abbassata da parte dei capitolini, è completamente riaperta. Ma finisce così, l’Olimpus Roma vince col brivido finale: la coppia lassù si ricompone.

META CATANIA TERZA DA SOLA

Questi i risultati della undicesima giornata della Serie A New Energy: Sandro Abate Avellino-Fortitudo Pomezia 1-0, Ecocity Genzano-Meta Catania 1-1, L84-Ciampino Futsal 3-2, Sporting Sala Consilina-Came Treviso 2-5, Saviatesta Mantova-Napoli Futsal 5-7, Pirossigeno Cosenza-Italservice Pesaro 0-2, Olimpus Roma-Active Network Viterbo (dom. a partire dalle 18.15 in diretta tv su Sky Sport), Olimpia Verona-Feldi Eboli 16/12 (ore 21). Classifica: L84 e Olimpus Roma 25, Meta Catania 20, Ecocity Genzano, Sandro Abate, Napoli Futsal e Italservice Pesaro 18, Came Treviso 17, Feldi Eboli, Sporting Sala Consilina 13, Active Network e Fortitudo Pomezia 12, Ciampino Futsal 11, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 0.