Serie A femminile: primo pari per il Bitonto. Ma è campione d'inverno

Lo scontro al vertice dell'undicesima giornata della Serie A femminile di futsal termina senza vincitrici né vinte. Al PalaRigopiano pari spettacolo tra l'inseguitrice TikiTaka Francavilla e la capolista a punteggio pieno Bitonto. In terra abruzzese è la solita Vanin a stappare dopo pochi minuti di gioco, illudendo le giallorosse che vanno all'intervallo sull'1-0. Nella ripresa Mansueto pareggia i conti. Un gol che permette alle tricolori pugliese di restare in testa e di conquistare il platonico titolo di campionesse d'inverno. Fa niente la capolista non è più a punteggio pieno è sempre +2 sul TikiTakaFrancavilla. Domenica 17 il resto della giornata.