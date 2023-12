Italfutsal battuta in Slovenia: per il Mondiale si fa dura. "C'è ancora una possibilità"

Il sogno Mondiale non è ancora svanito, ma è tutto più complicato. L’Italfutsal di Max Bellarte cade 4-2 in Slovenia nel Matchday 5 delle Qualificazioni Mondiali, viene agganciata in classifica proprio dagli sloveni e resta seconda in virtù di una migliore differenza reti complessiva, visto che anche gli scontri diretti sono pari.

L’ILLUSIONE DI UN LAMPO

Eppure alla Tivoli di Ljubljana era iniziata nel migliore dei modi. Musumeci sblocca in apertura l’incontro, a conti fatti l’illusione di un lampo. I foschi presagi di una brutta nottata arrivano quando Bukovec (un passato nel Pescara) riceve l’assist direttamente da Berzelak e batte Pietrangelo per l’1-1. Tredici secondo dopo Merlim viene espulso con un rosso diretto pesantissimo: l’Italfutsal tiene botta nei due minuti con l’uomo in meno, ma capitola prima del duplice fischio: segna ancora Bukovec. La fase difensiva azzurra non è delle migliori, si fa trovare scoperta sulla ripartenza slovena innescata da Turk di tacco: il 3 contro 1 diventa 3-1, firmato da un altro ex Serie A, Ceh. La Nazionale di Max Bellarte non molla e torna subito in partita. Una punizione battuta a sorpresa lancia Marcelo e Motta: assist di quest’ultimo, la stella dell’Olimpus Roma ci rimette in partita. È il momento topico del match di Ljubljana: Musumeci sfiora il 3-3, un palo di Turk (gioca in Italia col Came) ci salva dal 4-2. A 2’30” dal termine Max Bellarte si gioca la carta di Isgrò portiere di movimento. La mossa si rivela sbagliata: un errore nel giro palla di Calderolli permette al solito Osredkar (ci eliminò già nella fase a gironi di Euro 2018, proprio in Slovenia) di firmare il 4-2.

L'ANALISI DI BELLARTE

"Gara complicata da descrivere. Siamo andati avanti, potevamo raddoppiare, ma nello sviluppo della sfida abbiamo commesso errori che ci hanno condannato. Non possiamo recriminare su una prestazione che complessivamente c’è stata, ma gli episodi chiave hanno girato tutti contro di noi. All’interno della partita dei momenti positivi ci sono stati, ora non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e lavorare in vista della Spagna, abbiamo ancora una possibilità, dobbiamo crederci”.

VINCERE E SPERARE

Italia e Slovenia ora sono a pari punti al secondo posto del gruppo D, vinto dalla Spagna grazie al rotondo 7-1 infilitto alla Rep.Ceca. Nell'ultimo turno dell'Elite Round bisognerà battere la Spagna e sperare che la Slovenia non vinca di tre/quattro gol in più degli Azzurri nella trasferta in Rep.Ceca, già eliminata. Calcoli che si faranno dopo Faenza. In un PalaCattani che viaggia verso il sold out, ci giochiamo le residue chance di playoff. Mercoledì 20 dicembre il match della vita per la Nazionale di Max Bellarte, calcio d’inizio alle 18.30: diretta tv su RaiSport.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D

1ª giornata: Repubblica Ceca-Spagna 0-3; Italia-Slovenia 3-1

2ª giornata: Spagna-Italia 1-0; Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3ª giornata: Italia-Repubblica Ceca 6-5; Slovenia-Spagna 1-1

4ª giornata: Spagna-Slovenia 4-0; Repubblica Ceca-Italia 3-3

5ª giornata, 15/12: Slovenia-Italia 4-2; Spagna-Repubblica Ceca 7-1

6ª giornata, 20/12: Italia-Spagna, ore 18.30; Repubblica Ceca-Slovenia, ore 18.30

Classifica*

Spagna 13, Italia (0) e Slovenia 7 (-3), Repubblica Ceca 1

*fra parentesi la differenza reti