Serie A, la Feldi Eboli si ritrova nel recupero, batte Verona e risale la classifica

UN SUCCESSO DI RIPRESA

La gara si decide nella ripresa proprio in quell’arco di tempo di 1’47” dove la Feldi Eboli segna con Venancio, ancora Restaino e Patias. L’ex Azzurro si ripete per il 5-1, prima del definitivo 6-1 firmato dal giovane Walter Gorrasi. in classifica la Feldi aggancia Pesaro all’ottavo posto, scaligeri sempre ultimi a zero punti.

LA SITUAZIONE AGGIORNATA

Questa la classifica aggiornata, tenuto contro che la prosecuzione di Sporting Sala Consilina-Feldi (sul 3-1 a 1’25” dal termine) è prevista per il 3 gennaio 2024, alle ore 19: Olimpus Roma 28, L84 25, Meta Catania 23, Napoli Futsal 21, Came Treviso 20, Ecocity Genzano e Sandro Abate Avellino 19, Italservice Pesaro e Feldi Eboli 18, Active Network e Fortitudo Pomezia 15, Sporting Sala Consilina 14, Ciampino Futsal 12, Pirossigeno Cosenza 9, Saviatesta Mantova 8, Olimpia Verona 0.

SERIE A2 ÉLITE, RIECCO IL MANFREDONIA

Il Vitulano Drugstore Manfredonia torna al successo nell'anticipo della dodicesima giornata del girone B di Serie A2 Élite. la squadra di David Ceppi s'impone 5-2 sul Cus Molise (tripletta di Barbieri) ed è capolista momentaneamente in solitaria con tre punti di vantaggio sul Benevento, il roster di Sanginario sempre ultimo a sei punti, insieme al Canosa.