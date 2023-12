Falconara e Montesilvano staccano il pass per la Final Eight

Citizens e pescaresi a segno (9-2) contro Lazio e (2-0) contro la VIP. Molfetta ok 5-1, ma non basta per la qualificazione diretta in Coppa Italia. Punti preziosi per Kick Off e T&T Royal Team nell'ultimo turno di andata della Serie A Femminile.