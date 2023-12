Italfutsal, triste epilogo: poker Spagna, siamo la peggior seconda, addio Mondiale

NEANCHE IL SECONDO POSTO BASTA

Chiudiamo al secondo posto il nostro raggruppamento perché perde anche la Slovenia, 3-2 in Repubblica Ceca, ma siamo la peggior seconda. Tra i due litiganti, gode l’Olanda, che batte 3-0 l’Azerbaigian (nel gruppo A) ed è la quarta e ultima miglior seconda qualificata al barrage.

MAI IN PARTITA

Max Bellarte è senza la sua stella cometa, quell’Alex Merlim espulso in Slovenia e squalificato. Il caloroso e festante pubblico di Faenza assiepato sulle tribune di un PalaCattani vestito a festa, da sold out, capisce subito che non è serata. La Spagna, nonostante il pass in tasca per Uzbekistan 2024 e tre assenze pesantissime, non è venuta in Emilia Romagna per una vacanza premio. Albert Canillas se la gioca con quelli che ha. Bastano e avanzano contro questa Italfutsal spenta e impacciata: dopo appena 55” Boyis sblocca subito il risultato. La replica Azzurra fatica ad arrivare, fatta eccezione per un palo colpita da Motta, l’Italfutsal di Bellarte non reca danni alla perfetta fase difensiva spagnola: Furie Rosse avanti 1-0 all’intervallo. La ripresa si apre con una buona chance di Musumeci, murato sul più bello da Boyis, ma anche con una clamorosa traversa colpita da Juan Emilio. La Nazionale non c’è, ci tiene a galla Pietrangelo con le sue parate. Ma a 8’46” della ripresa Juan Emilio viene lasciato solissimo in area e infila Pietrangelo per il 2-0 spagnolo. Max Bellarte chiama time out, opta subito per Isgrò portiere di movimento. Ma il giro palla è lento, di occasioni gol per gli Azzurri nemmeno l’ombra. Piuttosto arriva il 3-0 della Roja, complice un erroraccio di Isgrò per il più facile dei gol a porta vuota di Antonio Perez. A 50” dal termine Raùl Gomez cala il poker spagnolo. Per la seconda volta di fila la Nazionale di calcio a 5 non parteciperà al Mondiale.

UNA BRUTTA SCONFITTA

"La sconfitta di oggi è dura, perché segna una fine di questo percorso di qualificazione - le parole di Bellarte -. Abbiamo fatto un cammino tutto sommato in linea con quello che dovevamo fare, certo poteva andare meglio avessimo avuto la possibilità di partecipare al play off. È fuori dubbio che il nostro è un processo lungo, che ha l’obiettivo di portarci a competere sempre più ad alto livello. Siamo partiti bene nel girone, poi è mancato qualcosa nel resto del cammino. Oggi era da dentro o fuori, sapevamo sarebbe stata difficile. Ci è mancata esperienza, non solo oggi ma nel corso di tutto il girone. Il nostro percorso aveva messo in conto qualche passaggio a vuoto: dispiace non esserci qualificati al Mondiale, è la seconda non qualificazione, ma è una tappa fondamentale nel percorso dei ragazzi, deve essere d’esperienza per quello che verrà in futuro".

COSI' FA MALE

“La sconfitta e l’eliminazione fanno molto male – commenta a caldo il capitano Carmelo Musumeci -. Quando si perde è complicato trovare le parole. Arrivavamo alla partita consapevoli di aver fatto tutto bene, lo staff tecnico con il suo lavoro, noi in campo, la Federazione e la Divisione Calcio a 5 sul piano organizzativo. Fa ancora più male perché siamo un gruppo molto unito e ora pensare di guardare avanti è complicato. Ciò che posso dire è il mister sia la persona giusta da cui ripartire, è la persona adatta per continuare a prendere in mano il nostro percorso di crescita”.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2024 – ELITE ROUND

GRUPPO A: Kazakistan*, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi**

GRUPPO B: Ucraina*, Polonia**, Serbia, Belgio

GRUPPO C: Croazia**, Slovacchia, Francia*, Germania

GRUPPO D: Spagna*, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Portogallo*, Georgia, Armenia, Finlandia**

*Qualificate al Mondiale

**Qualificate ai play off

ELITE ROUND - GRUPPO D

1ª giornata: Repubblica Ceca-Spagna 0-3; Italia-Slovenia 3-1

2ª giornata: Spagna-Italia 1-0; Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3ª giornata: Italia-Repubblica Ceca 6-5; Slovenia-Spagna 1-1

4ª giornata: Spagna-Slovenia 4-0; Repubblica Ceca-Italia 3-3

5ª giornata: Slovenia-Italia 4-2; Spagna-Repubblica Ceca 7-1

6ª giornata: Italia-Spagna 0-4; Repubblica Ceca-Slovenia 3-2

Classifica: Spagna 16, Italia e Slovenia 7, Repubblica Ceca 4