L'Olimpus Roma vince e scappa via. Pari Came: è il primo punto per Verona

La tredicesima giornata della regular season di Serie A New Energy segna un allungo importante lassù. L’Olimpus Roma sfrutta il PalaOlgiata per battere 5-1 l’Italservice Pesaro e approfittare dell’andamento lento di L84 (3-3 in casa con il Sandro Abate) e Meta Catania (sconfitto 3-2 a Cosenza) per portarsi a +5 e +8 sulle prime inseguitrici.

LA GRANDE SORPRESA

Chi pensa a un Came Treviso terzo, a pari punti con il Meta Catania, si sbagliava di grosso. Con 5 successi di fila alle spalle e nonostante un avversario con 12 sconfitte in altrettanti incontri, i biancazzurri di Sylvio Rocha non riescono ad aver la meglio dell’Olimpia Verona, vengono ripresi sul 2-2 a 26” secondi dalla fine: un autogol di Sacon regala il primo punto ai gialloblù di Castagna.

BAGARRE PLAYOFF

Questo il riepilogo della tredicesima giornata di regular season della Serie A New Energy: Pirossigeno Cosenza-Meta Catania 3-2, L84-Sandro Abate 3-3, Napoli Futsal-Active Network 4-5, Ecocity Genzano-Ciampino Futsal 7-3, Sporting Sala Consilina-Fortitudo Pomezia 1-1, Saviatesta Mantova-Feldi Eboli 2-9, Olimpus Roma-Italservice Pesaro 5-1, Olimpia Verona-Came Treviso 2-2. Classifica: Olimpus Roma 31, L84 26, Meta Catania 23, Ecocity Genzano 22, Feldi Eboli, Napoli Futsal e Came Treviso 21, Sandro Abate 20, Active Network e Italservice Pesaro 18, Fortitudo Pomezia 16, Sporting Sala Consilina 15, Pirossigeno Cosenza e Ciampino Futsal 12, Saviatesta Mantova 8, Olimpia Verona 1.

SERIE A2 ELITE

Nel girone A della Serie A2 Élite il Vinumitaly Petrarca vede ridursi il suo vantaggio sul Pordenone, ok 2-1 nell’anticipo di Lecco: la capolista patavina viene ripresa sul 4-4 da un ottimo CDM e ora ha 5 punti di vantaggio sui Ramarri. Una sola capolista in solitaria nel girone B: è il Vitulano Drugstore Manfredonia. Il Benevento, infatti, manca l’aggancio in vetta fermandosi sull’isola, travolta 4-0 dal Città di Melilli, terza foza del campionato.