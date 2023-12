L'Olimpus Roma saluta la compagnia: è +8. E' tornata la super Feldi Eboli

Una capolista in fuga. L’Olimpus Roma chiude il 2023 salutando la compagnia. Nella penultima giornata di andata di Serie A New Energy, i Blues di D’Orto evitano la trappola derby, passano 3-2 a Pomezia con una rete decisiva di Dimas , e allungano ulteriormente.

L84, ANDAMENTO LENTO

La L84 si conferma in un moment tutt’altro che magic. Se la gioca alla pari a Eboli contro una Feldi inversamente proporzionale allo stato di forma dei neroverdi per un tempo e mezzo. Poi la svolta: espulso Pazetti per doppia ammonizione, le Volpi di Samperi tornano avanti con l’mvp Patias, che realizza anche il definitivo 5-3. La L84, un punto in tre partite e agganciata da un Meta Catania a valanga in uno dei 4 anticipi, ora è a -8 dall’Olimpus Roma. I campioni d’Italia, invece, si confermano in netta risalita: tre indizi, e altrettanti successi di fila, fanno una prova.

RISCATTO NAPOLI. ESULTA CIAMPINO

Negli altri incontri, torna alla vittoria il Napoli. Che in trasferta ha un ruolino di marcia nettamente superiore rispetto a quello casalingo, dove peraltro non ha mai vinto: subito a segno la new entry Bolo nel 3-0 di Treviso contro un Came in calo. Tre punti preziosi in ottica salvezza per il Ciampino, che al PalaTarquini mostra i muscoli all’Olimpia Verona, battuto con un eloquente 8-1.

BAGARRE PLAYOFF

Questo il riepilogo della 14esima giornata di regular season: Ecocity Genzano-Sporting Sala Consilina 2-2, Meta Catania-Saviatesta Mantova 12-3, Italservice Pesaro-Active Network 1-1, Sandro Abate-Pirossigeno Cosenza 4-3, Ciampino Futsal-Olimpia Verona 8-1, Fortitudo Pomezia-Olimpus Roma 2-3, Came Treviso-Napoli Futsal 0-3, Feldi Eboli-L84 5-3. Classifica: Olimpus Roma 34, L84 e Meta Catania 26, Feldi Eboli e Napoli Futsal 24, Ecocity Genzano e Sandro Abate Avellino 23, Italservice Pesaro 22, Came Treviso 21, Active Network 19, Sporting Sala Consilina 16, Ciampino Futsal 15, Pirossigeno Cosenza 12, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.