Olimpus Roma dominante. Napoli, gioia doppia: vince in casa ed è secondo

Se fosse un campionato e non una regular season per stabilire la griglia dei playoff scudetto, probabilmente sarebbe già finito per manifesta superiorità. Un super Olimpus Roma batte il Meta Catania nello scontro al vertice dell'ultima giornata di andata della stagione regolare di Serie A New Energy. Al PalaOlgiata partenza lanciata della capolista: Cutrupi e Igrò firmano un uno-due importante. Podda a un secondo dal duplice fischio accorcia le distanza. Ma nella ripresa Marcelinho chiude di fatto i conti. La rete di Turmena è tardiva, arriva solo a 27" dal suono della sirena. Finisce 3-2.

LA PRIMA VOLTA DEL NAPOLI

La vittoria dell'Olimpus Roma, oltre che importante è anche pesante. Già, cade anche l'altra seconda della classe, una L84 in difficoltà (un punto in quattro uscite) sconfitta 3-1 da un grande Ecocity Genzano, così al secondo posto, ma staccato di dieci lunghezze, balza il Napoli. Che vince per la prima volta in casa in stagione, davanti alle telecamere di Sky. Trascinato dalle prodezze del Cholito Salas, gli azzurri s'impongono 4-1 nell'amarcord di Colini contro l'Italservice Pesaro.

UN PARI MOZZAFIATO

Negli altri incontri rallenta la Feldi Eboli, che non va oltre lo 0-0 a Orte, contro un Active sempre grande con le big. Bene il Came Treviso, pari pirotecnico nel derby campano di San Rufo: Sandro Abate avanti 5-3 a 2’ dal termine, ma Stigliano e il Cholo Salas nello spazio di 39” permettono allo Sporting Sala Consilina di pareggiare 5-5. Tre punti di platino per il Pirossigeno Cosenza, che batte 4-3 il Ciampino e lo aggancia in classifica. Debutto vincente, infine, per Maurizio Grassi sulla panchina della Fortitudo Pomezia, corsaro 2-1 a Verona contro il fanalino di coda Olimpia.

L'ANDATA FINISCE COSI'

Questi i risultati dell'ultima di andata: Pirossigeno Cosenza-Ciampino Futsal 4-3, Sporting Sala Consilina-Sandro Abate Avellino 5-5, Active Network-Feldi Eboli 0-0, L84-Ecocity Genzano 1-3, Saviatesta Mantova-Came Treviso 2-5, Olimpia Verona-Fortitudo Pomezia 1-2, Olimpus Roma-Meta Catania 3-2, Napoli Futsal-Italservice Pesaro 4-1. Classifica: Olimpus Roma 37, Napoli Futsal 27, Ecocity Genzano, L84 e Meta Catania 26, Feldi Eboli 25, Came Treviso e Sandro Abate Avellino 24, Italservice Pesaro 22, Active Network e Sporting Sala Consilina 20, Ciampino Futsal e Pirossigeno Cosenza 15, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.

COPPA ITALIA, ECCO IL PRIMO TURNO

La classifica del girone di andata è servita anche per la composizione del primo turno della Coppa Italia, gare secche in casa della meglio classificata. Questo il tabellone: Olimpus Roma-Olimpia Verona, Sandro Abate-Italservice Pesaro, L84-Pirossigeno Cosenza, Meta Catania-Fortitudo Pomezia, Ecocity Genzano-Ciampino Futsal, Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina, Napoli Futsal-Saviatesta Mantova, Came Treviso-Active Network.