Coverciano apre le porte al futsal. "E i feedback sono positivissimi"

Sarà per quella frazione di secondo che intercorre tra l'agire e il pensare in uno spazio ristrettissimo. Sarà per i suoi schemi da attualizzare dentro un 40x20. Palle inattive e situazioni speciali. Sarà. Ma il futsal è una disciplina che incuriosisce sempre più, e per la prima volta si è seduta tra i banchi di Coverciano per spiegare alcune caratteristiche proprie del Gioco. Che hanno incuriosito nella due giorni del consueto appuntamento organizzato da Club Italia, che ha visto coinvolti tutti gli allenatori delle nazionali di calcio giovanile.