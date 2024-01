Il Napoli concede il bis (con clean sheet) nell'anticipo: battuto Pomezia

La prima giornata di ritorno della regular season di Serie A New Energy si apre con il largo successo del Napoli Futsal nell’anticipo di Aversa contro la Fortitudo Pomezia. Al PalaJacazzi l’equilibrio dura un tempo, chiuso con gli azzurri in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Bolo. La squadra di Colini blinda il suo secondo successo consecutivo in casa nella ripresa, quando salgono in cattedra Mancuso e Borruto, autore entrambi di una doppietta. Luca De Simone fissa il punteggio sull’eloquente 6-0. Il Napoli consolida la seconda piazza e sale momentaneamente a sette lunghezze dalla fuggitiva Olimpus Roma, impegnata nell’insidiosa sfida casalinga contro il Sandro Abate Avellino. Primo stop per Maurizio Grassi sulla panchina pometina.