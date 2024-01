L'Olimpus Roma risponde al Napoli. A segno Ecocity Genzano e Meta Catania

VINCONO LE PRIME QUATTRO



Aspettando lo Sky Match domenicale tra L84 e Italservice Pesaro, due squadre un po' in difficoltà che non vincono in campionato da inizio dicembre, vincono le prime quattro nella sedicesima giornata di regular season della Serie A New Energy. Il Meta Catania archivia subito lo stop contro la capolista, andando a vincere 7-2 al PalaCesaroni di Genzano contro l'Active Network, grazie in primis a un Dian Luka elevato al cubo. Anche Caruso si porta a casa il pallone per il suo hat trick nel blitz (6-1) dell'Ecocity Genzano a Verona contro il fanalino di coda Olimpia.

PARI THRILLING

Pari thrilling per la Feldi Eboli, l'unica tra le big a rallentare in questa prima giornata di ritorno di regular season. I campioni d'Italia soffrono contro un ottimo Came Treviso e rischiano seriamente la sconfitta se Nicolodi a 20" dal suono della sirena non pescasse dal cilindro il definitivo 3-3. Negli altri incontri torna al successo lo Sporting Sala Consilina, che con un grande approccio vola 4-1 a Cosenza, il Pirossigeno rimonta fino al 4-3 ma la rimonta non viene concretizzata. Scontro salvezza al Ciampino, corsaro a Mantova contro un Saviatesta che si sveglia troppo tardi con Jesulito: finisce 2-4.

ASPETTANDO IL POSTICIPO

Questi i risultati della sedicesima giornata del massimo campionato di futsal, in attesa del posticipo torinese tra L84 e Italservice Pesaro, in diretta su Sky Sport a partire dalle 18.15. Risultati: Napoli Futsal-Fortitudo Pomezia 6-0, Olimpus-Roma-Sandro Abate Avellino 4-2, Saviatesta Mantova-Ciampino 2-4, Olimpia Verona-Ecocity Genzano 1-6, Active Network-Meta Catania 2-7, Pirossigeno Cosenza-Sporting Sala Consilina 3-4, Feldi Eboli-Came Treviso 3-3, L84-Italservice Pesaro dom. ore 18.15 in diretta su Sky Sport. Classifica: Olimpus Roma 40, Napoli Futsal 30, Ecocity Genzano, L84 e Meta Catania 29, Feldi Eboli e L84 26, Came Treviso 25, Sandro Abate Avellino 24, Sporting Sala Consilina 23, Italservice Pesaro 22, Active Network 20, Fortitudo Pomezia 19, Ciampino Futsal 18, Pirossigeno Cosenza 15, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.