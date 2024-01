Bitonto e TikiTaka Francavilla settebellezze. A segno le prime cinque

Anno nuovo, vita vecchia. La Serie A femminile di futsal ricomincia con le prime cinque vincenti e convincenti nella prima giornata di ritorno di regular season. Bitonto e TikiTaka Francavilla settebellezze: la capolista neroverde non ha problemi contro il fanalino di coda Pelletterie, Lucileia ne fa tre nel 7-0 alle toscane; giallorosse in scia grazie a Laeticia Martin Cortès, Vanin e Bertè tutte a segno due volte nel 7-2 alla Kick Off.