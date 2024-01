Genzano vince anche soffrendo: è terzo da solo. Cade la Feldi Eboli a Pesaro

FELDI EBOLI, BRUSCA FRENATA

Negli altri incontri della diciassettesima giornata, seconda di ritorno della regular season di Serie A New Energy, vince 4-3 anche il Sandro Abate Avellino (ora quinto con la L84) proprio come i genzanesi soffrendo contro il fanalino di coda Olimpia Verona, in partita dall'inizio alla fine. Brusca frenata invece per la Feldi Eboli, in un moment tutt'altro che magic: reduci dal pari in extremis in casa contro il Came Treviso, i campioni d'Italia crollano 4-1 a Pesaro contro un Italservice che, fatta eccezione per il 6-0 a tavolino contro Mantova, non vincevano in campionato da inizio dicembre. E che ora agganciano in classifica proprio le Volpi di Samperi. Torna a sorridere infine la Fortitudo Pomezia: preziosissimo il 6-3 al Mantova, allontana la squadra di Maurizio Grassi dalla paludosa zona playout.

ASPETTANDO LO SKY MATCH

Questo il programma della diciassettesima giornata di Serie A: Meta Catania-Napoli 1-5, Sandro Abate Avellino-Olimpia Verona 4-3, Italservice Pesaro-Feldi Eboli 4-1, Ecocity Genzano-Pirossigeno Cosenza 4-3, Ciampino-Olimpus Roma sab. 20 ore 15, Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova sab. 20 ore 18, Came Treviso-Active Network sab. 20 ore 18.30, Sporting Sala Consilina-L84 dom. ore 18.15 (diretta Sky Sport). Classifica: Olimpus Roma 40, Napoli Futsal 33, Ecocity Genzano 32, Meta Catania 29, L84 e Sandro Abate Avellino 27, Feldi Eboli e Italservice Pesaro 26, Came Treviso 25, Sporting Sala Consilina 23, Fortitudo Pomezia 22, Active Network 20, Ciampino Futsal 18, Pirossigeno Cosenza 15, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.