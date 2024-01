Cuzzolino inventa, la L84 ribalta il Sala Consilina. E interrompe la serie nera

SE SCAPPI TI PRENDO (DUE VOLTE)

La squadra di Paniccia parte meglio, segna in apertura con Fortini e ha disposizione due-tre occasioni per il raddoppio. Gli errori si pagano, così Salas imbecca in area Cutrignelli in area, lesto a superare Tondi da due passi. Orchestrata da un maestro che risponde al nome di Cuzzolino (mvp dell'incontro), i neroverdi tornano meritatamente in vantaggio sull’asse argentina Cuzzo-Vidal. Ma ancora una volta la gioia dura poca. Ancora Salas s’inventa il passaggio chiave giusto per il 2-2 del Carucha Grasso.

ALTALENA DI EMOZIONI

Nella ripresa continua l’altalena di emozioni di un match piacevolissimo. Lo Sporting Sala Consilina passa a condurre ancora con un gol di Grasso: L84 sotto di un gol e di un uomo per l’espulsione di Vidal, ma il 4-2 non arriva. Probabilmente lo switch dell’incontro. Sì perché passato lo spaventa, la L84 si riversa nella metà campo avversaria, menando le danze. L’uno-due decisivo arriva nello spazio di 1’38”. Prima una rasoiata di Raguso dalla distanza vale il 3-3, poi il tocco di Tuli sul secondo palo dopo una potente e precisa conclusione di Fortini decide il match e stoppa la serie negativa di una L84 reduce da due punti nelle ultime cinque gare e senza successi da inizio dicembre.

PANICCIA E’ QUARTO

Questi i risultati completi della diciassettesima giornata, seconda di ritorno, della Serie A New Energy: Meta Catania-Napoli 1-5, Sandro Abate Avellino-Olimpia Verona 4-3, Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova 6-3, Italservice Pesaro-Feldi Eboli 4-1, Ecocity Genzano-Pirossigeno Cosenza 4-3, Ciampino-Olimpus Roma 1-4, Came Treviso-Active Network 4-1, Sporting Sala Consilina-L84 3-4. Classifica: Olimpus Roma 43, Napoli Futsal 33, Ecocity Genzano 32, L84 30, Meta Catania 29, Came Treviso 28, Sandro Abate Avellino 27, Feldi Eboli e Italservice Pesaro 26, Sporting Sala Consilina 23, Fortitudo Pomezia 22, Active Network 20, Ciampino Futsal 18, Pirossigeno Cosenza 15, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.