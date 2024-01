Bitonto, gioia doppia: vince 5-2 e stacca il TikiTaka Francavilla, k.o. in casa

La tredicesima giornata della Serie A Femminile è uno switch che potrebbe risultare decisivo per il primo posto di regular season. L’imbattuto Bitonto continua a vincere e con una super Lucileia (poker) sbanca PalaLupatotina , s’impone 5-2 sull’Audace Verona. E va in fuga.

PRIMO STOP

Il TikiTaka Francavilla non risponde stavolta alla capolista, cade in casa contro una super Stilcasa Costruzioni Falconara e perde anche Vanin per infortunio. Boutimah (doppietta) e Ferrara griffano il 3-1 che impongono il primo stop stagionale alle giallorosse (ora a -5 dal Bitonto), portandosi a tre punti dal secondo posto.

QUARTO DA SOLO

Negli altri incontri, gioia doppia per il GTM Montesilvano di Pato Dal’Maz (doppietta): le pescaresi superano 4-1 l’Atletico Foligno e staccano il Femminile Molfetta, fermato sul 3-3 dal Kick Off. VIP corsara a Scandicci, il 2-0 al Pelletterie è firmato da Jimenez e Troiano. Questo il riepilogo della seconda giornata di ritorno: Lazio-T&T Royal Lamezia 9-0, Audace Verona-Bitonto 2-5, Pelletterie-VIP 0-2, Atletico Foligno-GTM Montesilvano 4-1, Femminile Molfetta-Kick Off 3-3, TikiTaka Francavilla-Stilcasa Costruzioni Falconara 1-3. Classifica: Bitonto 37, TikiTaka Francavilla 32, Stilcasa Costruzioni Falconara 29, GTM Montesilvano 28, Femminile Molfetta 26, Lazio e VIP 19, Kick Off 10, T&T Royal Lamezia 9, Audace Verona 8, Atletico Foligno 6, Pelletterie 4.