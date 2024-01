Anticipi, cinquina Napoli. Pesaro completa la settimana perfetta

Il doppio anticipo della diciassettesima giornata, terza di ritorno di Serie A, vede trionfare ancora una volta il fattore casalingo. Ma anche lo stato di forma ottimale di Napoli Futsal e Italservice Pesaro. Gli azzurri di Colini sconfiggono 5-0 il Ciampino, grazie a un frizzante De Luca e un parziale di 3-0 all'intervallo che indirizza la partita. E' il quinto successo consecutivo per Nando Perugino e soci, sempre più secondi in classifica.

UN, DUE, TRE... PESARO

L'Italservice ha trovato un importante continuità. Lo dicono i tre indizi e altrettante vittorie in una settimana, che fanno una prova. Dopo il roboante 4-1 alla Feldi nella scorsa giornata di regular season e il blitz ad Avellino (6-4) al Sandro Abate, la squadra di Scarpitti completa la settimana perfetta sconfiggendo 5-2 il Came Treviso. Partenza a fionda, ancora a segno Mohabz (4 partite da quando è arrivato in Italia, altrettanti gol), parziale di 3-0. I trevigiani però non mollano: accorciano le distanze le primo tempo, riaprendo l'incontro nella ripresa chiuso anzitempo però da una doppietta di Tonidandel.

SUPER DERBY AD ALTA QUOTA

Questo il programma completo della 17esima giornata di Serie A New Energy, tutte le gare in diretta streaming su Futsal TV, fatta eccezione per il classico Sky Match domenicale: Italservice Pesaro-Came Treviso 5-2. Napoli Futsal Ciampino 5-0, Olimpus Roma-Ecocity Genzano sab. ore 16, Saviatesta Mantova-Sandro Abate sab. ore 16, Pirossigeno Cosenza-L84 sab. ore 17, Olimpia Verona-Sporting Sala Consilina sab. ore 18, Active Network-Fortitudo Pomezia sab. ore 18.30, sab. ore 18.15 (diretta su Sky Sport). Classifica: Olimpus Roma 43, Napoli Futsal 36, Ecocity Genzano 32, L84 30, Meta Catania e Italservice Pesaro 29, Came Treviso 28, Sandro Abate Avellino 27, Feldi Eboli 26, Sporting Sala Consilina 23, Fortitudo Pomezia 22, Active Network 20, Ciampino Futsal 18, Pirossigeno Cosenza 15, Saviatesta Mantova 5, Olimpia Verona 1.