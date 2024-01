Olimpus Roma, fine della corsa: il derby va all'Ecocity Genzano

Dopo 5 vittorie consecutive si ferma la marcia in solitaria dell’Olimpus Roma. I Blues di D’Orto sconfitti in casa nel match clou della terza giornata di ritorno di regular season, che ha visto trionfare l’Ecocity Genzano nell’attesissimo derby ad alta quota del PalaOlgiata .

SUCCESSO DI RIGORE

È l’Olimpus Roma a rompere l’equilibrio con il top scorer del campionato, Rodolfo Fortino. La squadra di Ciccio Angelini non accusa il colpo come nella gara di andata, ribalta tutto con una doppietta di Fusari. Ci pensa ancora Robocop a ristabilire la parirtà. Finale al cardiopalma: l’Olimpus Roma ha la palla del 3-2 ma Marcelinho fallisce un tiro libero; Pina invece è di ghiaccio, va sul dischetto è trasforma un calcio di rigore a 1’05” dal termine. Finisce 3-2, un risultato che permette all’Ecocity di consolidare la terza piazza e di portarsi a -8 dalla vetta. A -7 c’è il Napoli, ok 5-0 in uno degli anticipi della diciassettesima giornata.

PIR… OSSIGENO COSENZA

Negli altri incontri, spicca il successo del pericolante Pirossigeno Cosenza, che sgambetta 3-2 la più quotata L84 con un gol di Titon a 57” dal suono della sirena, conquistando tre punti di vitale importanza nella corsa salvezza. Trionfale il ritorno dell’Active Network, che sfata il tabù Fortitudo Pomezia, doppiandolo 6-3. Sporting Sala Consilina al piccolo trotto: sul campo del fanalino di coda Olimpia Verona basta una rete di Stigliano nella ripresa.

SKY MATCH DA SEGUIRE

La diciassettesima giornata si conclude con il tradizionale posticipo su Sky Sport. A Eboli punti importanti in ottica playoff tra i campioni d’Italia della Feldi Eboli e l’ambizioso Meta Catania. Diretta a partire dalle 18.15. Questi i risultati: Italservice Pesaro-Came Treviso 5-2. Napoli Futsal Ciampino 5-0, Olimpus Roma-Ecocity Genzano sab. ore 16, Saviatesta Mantova-Sandro Abate 4-4, Pirossigeno Cosenza-L84 sab. ore 17, Olimpia Verona-Sporting Sala Consilina sab. ore 18, Active Network-Fortitudo Pomezia sab. ore 18.30, sab. ore 18.15 (diretta su Sky Sport). Classifica: Olimpus Roma 43, Napoli Futsal 36, Ecocity Genzano 35, L84 30, Meta Catania e Italservice Pesaro 29, Came Treviso e Sandro Abate Avellino 28, Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina 26, Active Network 23, Fortitudo Pomezia 22, Ciampino Futsal e Pirossigeno Cosenza 18, Saviatesta Mantova 6, Olimpia Verona 1.