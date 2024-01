Bitonto da dieci: le mani sulla regular season. Lamezia da playoff

Se non è finita, poco ci manca. Il Bitonto campione d’Italia ha le mani sulla regular season. Per due motivi. Le Leonesse hanno un ruolino di marcia diverso rispetto a tutte le altre, superano 10-2 (con poker di Lucileia) l’Atletico Foligno e scappano via in classifica. La seconda motivazione è che il TikiTaka Francavilla senza la sua stella, Debora Vanin, non regge il passo.