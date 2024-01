Sky Match, il Meta Catania sbanca Eboli: rilancio playoff e crisi Feldi

Un blitz dalla doppia conseguenza. Il Meta Catania è grande con le big: sbanca Eboli, batte 5-3 la Feldi nello Sky Match che chiude la 17esima giornata di regular season di Serie A New Energy, tornando al quarto posto e conquistando tre punti pesantissimi in ottica playoff scudetto, contro un diretto competitor. La seconda è che continua il periodo no dei campioni d’Italia, a digiuno di successi ormai da quattro partite.